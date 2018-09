vor 42 Min.

Bauen auch ohne Privilegierung

Inchenhofen will Satzung für den Außenbereich

Der Bau des neuen Feuerwehrhauses in Inchenhofen schreitet voran. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag vergab der Rat wieder einige Aufträge. Außerdem beschloss er eine Satzung, damit in den Ortsteilen auch ohne Privilegierung gebaut werden kann.

Immer noch im Kostenrahmen liegt der Bau des neuen Feuerwehrhauses. Auch die aktuellen Aufträge, die der Gemeinderat vergab, seien nahe an den errechneten Kosten, sagte Bürgermeister Klaus Metzger auf telefonische Nachfrage der Aichacher Nachrichten. Für rund 16600 Euro beauftragte der Gemeinderat die Inchenhofener Firma Fliesen Frank mit den Fliesenarbeiten. Die Bodenbelagsarbeiten gingen für 14900 Euro an Multifloor Freund in Augsburg und die Malerarbeiten übernimmt für 13100 Euro die Pöttmeser Firma Hartwig.

In den Ortsteilen Ried, Ainertshofen, Ingstetten und Oberbachern darf bisher nur mit Privilegierung gebaut werden. Um die Rahmenbedingungen für eine innerörtliche Verdichtung zu schaffen, beschloss der Gemeinderat, eine Satzung für den Außenbereich aufzustellen. Mit der Ausarbeitung beauftragte er das Ingenieurbüro Brugger. (drx)

