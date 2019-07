vor 20 Min.

„Bauer sucht Frau“: Bei dieser Hochzeit wollen viele ministrieren

Plus Steffi und Stephan Finkenzeller aus der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ haben standesamtlich geheiratet. Wie sich der Pfarrer auf die kirchliche Hochzeit vorbereitet.

Von Philipp Schulte

Steffi Lüdge heißt jetzt Steffi Finkenzeller. Trotzdem meldet sie sich am Montag am Telefon mit Lüdge. „Nach 36 Jahren“, sagt sie, „ist der alte Name noch drin“. Das ist verständlich: Es sind gerade mal drei Tage vergangen, seitdem Stephan Finkenzeller aus dem Sielenbacher Ortsteil Raderstetten seine Verlobte Steffi Lüdge geheiratet hat. Am Samstagvormittag heiratet das Paar kirchlich. Mit dabei ist dann auch ein Filmteam, denn kennengelernt haben sich die beiden vergangenes Jahr in der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“. Nun wird auch die Hochzeit gefilmt. „Das war unsere freie Entscheidung“, sagt Steffi Finkenzeller.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Standesamtliche Trauung fand im kleinen Kreis statt Seit gut einem Jahr ist das Paar zusammen. Die standesamtliche Trauung, die Sielenbachs Bürgermeister Martin Echter am Freitag vorgenommen hat, fand im kleinen Kreis statt. Zur kirchlichen Hochzeit sollen rund 300 Gäste kommen, darunter „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause. Etwa 100 Verwandte und Freunde reisen aus Steffi Finkenzellers Heimatstadt Münster an. Sie übernachten in Hotels etwa in Altomünster und Dasing. Bis Samstag gebe es noch einiges zu tun, sagt Steffi Finkenzeller: den Hof präparieren, Tische dekorieren und und und. Pater Bonifatius Heidel bereitet sich auf kirchliche Hochzeit vor Auch Pater Bonifatius Heidel bereitet sich auf die Hochzeit vor. Er ist Wallfahrtsseelsorger in Sielenbach und traut das Ehepaar in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum. Um sich auf die Predigt vorzubereiten, wolle er sich „hinsetzen und ein paar Folgen“ der Sendung bei dem Online-Filmportal YouTube oder in der Mediathek anschauen. Die Sendung „Bauer sucht Frau“ hat er bisher noch nicht gesehen, sagt er. Pfarrer erhofft sich positive Werbung für die Kirche Doch ist es ihm nicht zu viel, dass ein Filmteam in der Kirche dabei ist? „Für mein Seelenheil brauche ich das nicht“, sagt er. Aber die Werbung für die Kirche sei gut, nach vielen Negativschlagzeilen in der vergangenen Zeit. Damit meint er besonders den Missbrauchsskandal. Das Filmteam hat sich die Kirche bereits angeschaut Das Filmteam habe sich das Gebäude vor ein paar Wochen angeschaut, sagt Heidel. Er hofft, dass die Dreharbeiten den Gottesdienst nicht stören. Zwei Kameras sollen fest installiert sein, eine soll sich durch die Kirche bewegen. Mit 300 Gästen werde die Kirche gut gefüllt sein, sagt Heidel. Da die Hochzeit ein öffentlicher Gottesdienst sei, könnten Schaulustige hinzukommen. Der ganze Ort wisse von der Hochzeit, bei der ein Gospel-Chor singt. Los geht es um 11.45 Uhr. Das stehe auch im Pfarrbrief, so Heidel. Viele Ministranten haben sich für die Hochzeit gemeldet Dass das Brautpaar so bekannt ist, hat auch dazu geführt, dass sich zahlreiche Ministranten bei Heidel für den Gottesdienst gemeldet haben. Gewöhnlich seien zwei bei einer Hochzeit dabei, doch am Samstag würde er auch zehn oder elf zulassen, sagt er. Platz habe er genug, absagen möchte er niemandem. Lesen Sie dazu auch den Artikel "Bauer sucht Frau": Steffi und Stephan haben "Ja" gesagt Und hier geht's zu unserer Bildergalerie: 7 Bilder Steffi und Stephan: So schön war die Trauung des "Bauer sucht Frau"-Paars Bild: Alice Lauria

Themen Folgen