vor 37 Min.

„Bauer sucht Frau“: Christa fiebert mit

Dieses Bild gehört der Vergangenheit an: Klaus Jürgen und Christa sind kein Paar mehr. (Archivfoto)

Teilnehmerin aus dem Wittelsbacher Land verfolgt Sendung weiter. Sie selbst ist wieder Single

Ein Sielenbacher sucht jetzt im Fernsehen seine große Liebe: Stephan Finkenzeller aus dem Ortsteil Raderstetten nimmt, wie berichtet, an der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ teil. Eine, die schon weiß, wie es hinter den Kulissen der Sendung zugeht, ist Christa aus dem Landkreisnorden. Sie war 2017 Kandidatin in der Sendung. Milchbauer Klaus Jürgen vom Bodensee und sie wurden ein Paar. Gehalten hat die Liebe leider nicht, erzählt sie. Kurz nach Silvester hat er die Beziehung beendet. Seitdem ist sie wieder Single.

Wenn nun die neue Staffel der Sendung beginnt, wird Christa, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will, wieder mitfiebern. Diesmal sind gleich drei Landwirte aus der Region dabei: Neben dem 40-jährigen Stephan Finkenzeller sind das aus dem Landkreis Augsburg der 53-jährige Bernhard Kratzer aus Kühlental und der 23-jährige Matthias Sturm aus Thierhaupten – Onkel und Neffe.

Christa hält den dreien die Daumen. „Wenn ich dürfte, würde ich wieder mitmachen“, sagt sie. Wer aber schon einmal an der sogenannten Hofwoche teilgenommen hat, darf das nicht. „Es war eine tolle Erfahrung“, sagt Christa rückblickend. „Es ist alles echt. Nichts ist gespielt.“ Drum war es auch eine Enttäuschung für sie, als die Beziehung mit Klaus Jürgen kurz nach Silvester zu Ende ging. Eine Weile war Sendepause. Zu Ostern haben sie sich allerdings wiedergesehen und ausgesprochen. „Mittlerweile sind wir befreundet“, erzählt Christa.

Klaus Jürgen, aber auch den anderen Teilnehmern der Sendung, begegnet sie immer wieder. Bei Hoffesten zum Beispiel oder auch Hochzeiten. „Man lernt viele tolle Menschen kennen. Das ist wie eine Familie“, schwärmt Christa. „Der Faden reißt nicht ab.“

Zu dieser Familie wird künftig auch Stephan Finkenzeller gehören, der mit seinen Eltern gemeinsam einen 95 Hektar großen Hof mit 150 Mastbullen, 20 Mutterkühen mit Kälbern betreibt. Dazu kommen noch Schafe, Hasen, Hühner, Enten, Gänse, Tauben, Meerschweinchen, Katzen und zwei Hunde. Der 40-Jährige wird am nächsten Sonntag, 10. Juni, um 16.40 Uhr auf RTL in der zweiten Sendung zu sehen sein, in der die Teilnehmer vorgestellt werden.

Wie es ist, einem Millionenpublikum vorgestellt zu werden, wissen Matthias Sturm und Bernhard Kratzer bereits. Die beiden wurden schon in einer Sendung am Pfingstmontag vorgestellt (wir berichteten). Auch Christa hat schon erfahren, wie viel Aufmerksamkeit die Sendung erregt. Bis heute wird sie darauf angesprochen, erzählt sie. Seit es mit Klaus Jürgen aus ist, hat sie keinen neuen Partner. Sie sagt: „Ich warte immer noch auf den richtigen Bauern.“ (bac)

