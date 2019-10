11:27 Uhr

„Bauer sucht Frau“: Sendetermin der Hochzeit von Steffi und Stephan steht

Steffi und Stephan Finkenzeller aus dem Sielenbacher Ortsteil Raderstetten haben im August geheiratet. RTL hat den Sendetermin für die Hochzeit bekannt gegeben.

Die Hochzeit von Steffi und Stephan Finkenzeller war ein besonders aufsehenerregendes Ereignis in diesem Jahr in Sielenbach. 300 Gäste feierten im August mit dem Paar aus dem Ortsteil Raderstetten, das sich in der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ kennen gelernt hatte.

„Bauer sucht Frau“: RTL drehte in der Wallfahrtskirche

Auch ein Filmteam des Kölner Fernsehsenders war in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum dabei. Nun steht der Sendetermin fest: Impressionen von der Hochzeit zeigt RTL am Sonntag, 10. November, von 19.05 Uhr an. Wie viele Minuten von dem Paar gezeigt werden, konnte eine RTL-Sprecherin nicht sagen. Aber wie die Sendung heißt: „15 Jahre Bauer sucht Frau – Vom Scheunenfest zum Traualtar“. (phis)

