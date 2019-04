05:03 Uhr

"Bauer sucht Frau": Stephan und Steffi bereiten ihre Hochzeit vor

Auf RTL gibt es ein Wiedersehen mit Stephan Finkenzeller und Steffi Lüdge. Das Paar hatte sich in der Sendung "Bauer sucht Frau" kennengelernt.

Bei Stephan Finkenzeller hat es geklappt: Der Landwirt aus dem Sielenbacher Ortsteil Raderstetten hat mit der TV-Sendung „Bauer sucht Frau“ sein Glück gefunden. Wie berichtet ( Liebesglück nach „Bauer sucht Frau“ ) , ist seine Steffi bereits zu ihm gezogen. Im Sommer soll Hochzeit sein. Das war am Ostermontag nun auch im Fernsehen bei RTL zu sehen.

"Bauer sucht Frau": Im Frühjahr war Umzug

Weihnachten hat Finkenzeller Steffi Lüdge einen Heiratsantrag gemacht. Im Frühjahr ist die Friseurmeisterin nach Raderstetten gezogen. „Vorher war das ein Chaos, weil wir 800 Kilometer auseinander gewohnt haben. Einmal im Monat haben wir uns nur gesehen, und das war einfach scheiße. Jetzt habe ich sie jeden Tag bei mir und das ist einfach etwas Schönes“, sagt Finkenzeller.

„Bauer sucht Frau“: Stephan Finkenzeller und Steffi Lüdge haben sich im vorigen Jahr über die RTL-Sendung kennengelernt. Jetzt leben sie auf dem Bauernhof in Sielenbach-Raderstetten: Lüdge ist zu ihrem Verlobten gezogen. Bild: Philipp Schulte

Nun steht der Alltag ganz im Zeichen der Einrichtung der gemeinsamen Wohnung und der Hochzeitsvorbereitungen. „Dass wir heiraten, finde ich total schön und ich freue mich wahnsinnig darauf“, berichtet Steffi. „Mit dem Standesamt und der Kirche haben wir schon alles geklärt. Die Einladungen haben wir auch schon fertig.“

Bayerische Hochzeitsbräuche bei Stephan und Steffi

Bayerische Hochzeitsbräuche werden dann nicht fehlen. Steffi: „Unsere Hochzeit fängt morgens um halb zehn mit einem Weißwurst-Frühstück an. Und dann gibt es das Brautverziehen.“ Was das ist, erklärt Stephan: „Da wird die Braut geklaut und dann muss der Bräutigam die Braut auslösen.“ Finkenzeller sagt: „Ich hoffe schon, dass die Hochzeit der schönste Tag unseres Lebens wird und wir eine glückliche kinderreiche Ehe führen werden.“ (AN)

