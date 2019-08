vor 28 Min.

Bauer und Frau feiern Märchenhochzeit

Stephan und Steffi Finkenzeller treten in der Sielenbacher Wallfahrtskirche Maria Birnbaum vor den Traualtar. Mit dabei sind neben weiteren Teilnehmern aus „Bauer sucht Frau“ Moderatorin Inka Bause und ein Kamerateam. Vor der Tür dröhnen die Rallye-Motoren

Von Alice Lauria

Schon seit Monaten bereitet Juli Finkenzeller den heimischen Hof im Sielenbacher Ortsteil Raderstetten für die große Hochzeit vor: Sohn Stephan, der in der TV-Kuppelsendung „Bauer sucht Frau“ seine große Liebe gefunden hat, tritt mit seiner Steffi vor den Traualtar. Eine Woche nach der standesamtlichen Hochzeit und im Beisein eines Fernsehteams von RTL. Wohnhaus und das charakteristische Vogelhäuschen blitzen nur so, als am Samstag ab halb zehn die ersten Gäste und Kameras eintrudeln. Die Märchenhochzeit mit 300 geladenen Gästen beginnt, wie es bei einer Bauernhochzeit üblich ist mit einem Weißwurstfrühstück und Musik von der Sielenbacher Blaskapelle.

Unter den Gästen sind zahlreiche bekannte Gesichter. Nicht nur sechs Bauern aus Stephans Staffel bei „Bauer sucht Frau“ von 2018 sind eingeladen, sondern auch Bruno und seine Anja aus der dritten Staffel. Das Pärchen hat kürzlich seinen zehnten Hochzeitstag gefeiert. Auch Steffi und Stephan Finkenzeller feierten mit. Überhaupt haben sich zwischen Teilnehmern der Kuppelshow enge Freundschaften entwickelt, die sie weiter pflegen wollen, erzählt die Braut.

Gespannt warten alle darauf, Steffi in ihrem Hochzeitskleid zu sehen. Die Braut trägt ein weißes Kleid aus Spitze, besetzt mit in der Sonne glitzernden Pailletten. Die Haare der gelernten Frisörin fallen in Wellen auf ihre Schultern, teilweise bedeckt durch einen spitzenbesetzten bodenlangen Schleier. Auf Geheiß des Hochzeitsladers Sepp Tyroller, welcher während der kompletten Feier die Gäste durchs Programm führt, begleitet von zahlreichen Gstanzln und derben Scherzen in bayerischer Mundart, geht es zur bereitstehenden Kutsche. Ein blumengeschmückter Vierspänner bringt das Brautpaar von Raderstetten nach Sielenbach in die Wallfahrtskirche Maria Birnbaum. Die Fahrt dauert knapp 15 Minuten. Zahlreiche Sielenbacher säumen die Straße, um dem vorbeifahrenden Paar zuzuwinken. Vor der Kirche angekommen, werden dem Brautpaar unzählige Handys entgegengehalten, viele Schaulustige machen Bilder, Videos und Selfies. Noch größer wird der Trubel kurzzeitig, als „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause eintrifft. Auf die Frage, was Stephan und Steffi von den anderen Teilnehmern der bisherigen Staffeln abhebt, antwortet die blonde Moderatorin: „Weil bei den beiden sofort alles klar war. Noch selten war es so offensichtlich Liebe auf den ersten Blick.“

Durchatmen kann das Paar erst wieder, als alle Gäste in der Kirche Platz gefunden haben. Jeder Platz ist besetzt, einige Gäste müssen sogar stehen. Schaulustige müssen draußen warten. Drei TV-Kameras nehmen die gesamte Trauung auf, allerdings deutlich dezenter als im Vorfeld von Brautpaar und Gästen befürchtet. Wallfahrtsseelsorger Pater Bonifatius Heidel bittet gleich zu Beginn der Trauung die Gäste darum, die Handys wegzustecken – ein ausdrücklicher Wunsch des Brautpaares. Ein Gospelchor begleitet die Trauung mit Liedern wie Leonard Cohens „Hallelujah“ oder „I will follow him“ von Peggy March. Pater Bonifatius erinnert das Paar daran, „einander zu lieben wie Jesus euch geliebt hat“. Beim Ja-Wort dürfen die Kinder aller eingeladenen Gäste ganz dicht dabei stehen. Nun auch vor Gott Mann und Frau, treten Stephan und Steffi wieder in den Sonnenschein. Begleitet von ohrenbetäubendem Motorengeräusch: Die Mitglieder des MC Sielenbach, dem Stephan angehört, stehen Spalier, und haben dazu zwei Rallye-Autos vom Sielenbacher Autocross vor die Kirche gestellt. Spalier stehen außerdem zahlreiche Schaulustige, die dem Paar ihre Handys entgegenhalten. Weiße Tauben und rote Luftballons steigen in die Luft, und nachdem Inka Bause dem Paar noch persönlich gratuliert hat, können die frisch Vermählten es auch kaum erwarten, mit der Kutsche und danach mit dem Auto zur Feier in den Arnhofer Stadl in Inchenhofen zu fahren. Dort angelangt, wird das Brautpaar von Sepp Tyroller erst einmal zum Baumstammsägen gebeten, woraufhin Stephan dann seine Steffi symbolisch über die Schwelle trägt. Nach Kaffee und zahlreichen Kuchen folgt das obligatorische Anschneiden der Hochzeitstorte, wobei Steffi ihrem Stephan eine ganz besondere Torte aus Leberkäse und Senfverzierung „gebacken“ hat. Romantisch wird’s beim Hochzeitswalzer, und kurz darauf tanzt der ganze Saal.

Sepp Tyroller leistet ganze Arbeit bei der Unterhaltung der Gäste, auch wenn die Verwandten und Bekannten von Steffi aus dem Münsterland meist nicht viel verstehen. Auf einem Golfkart wird plötzlich die Braut „verzogen“. Traditionsgemäß löst Stephan sie in einem Nebenraum bei ausreichend Wein für ein Fest mit 100 Liter Bier und Essen wieder aus – ein Brauch, den die nicht-bayerischen Besucher mit Staunen und Schmunzeln verfolgen. Nach „Dreierlei vom Wittelsbacher Weiderind“ und zahlreichen weiteren Köstlichkeiten wird noch ausgiebig im privaten Rahmen, ohne Kameras, bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Im Herbst wird die Feier auf RTL ausgestrahlt. Der genaue Termin ist noch nicht bekannt.

