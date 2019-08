Bauern fahren eine gute Ernte ein im Wittelsbacher Land

Plus Die Bauern im Wittelsbacher Land sind entgegen des deutschlandweiten Trends zufrieden mit der Ernte. Was jetzt noch auf den Feldern steht.

Im Spätsommer wird es im Wittelsbacher Land übersichtlicher. Zahlreiche abgeerntete Felder wechseln sich mit Mais-Schlägen ab, die jetzt deutlich herausstechen. Sie warten auf ihre Ernte. Entgegen der unterdurchschnittlichen Getreidebilanz des Deutschen Bauernverbandes war 2019 bislang ein gutes Jahr für die Bauern im Landkreis Aichach-Friedberg. Das sagt zumindest der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes (BBV), Reinhard Herb aus Sielenbach.

BBV-Kreisobmann Herb ist mit der Ernte im Wittelsbacher Land zufrieden

„Die Erträge sind nicht spitze, aber durchaus gut“, sagt er. „Das Wetter war schön und der Regen hat gereicht.“ Das passt zu den Aussagen des Bauernverbandes, der seine Erntebilanz am Freitag vorstellte. Darin heißt es, dass es regional große Unterschiede bei der Ernte gebe. Besonders in Mittel- und Ostdeutschland sowie im Norden habe Regen gefehlt. In Bayern und Baden-Württemberg sei die Bilanz passabel gewesen. „Wir leben heuer im gelobten Land und hatten keine großen Probleme“, sagt Herb. Nördlich der Donau sei es hingegen deutlich trockener gewesen.

Das Getreide ist inzwischen restlos geerntet

Mittlerweile ist das Getreide laut Herb restlos geerntet. Mais, Acker- und Sojabohnen stünden noch bis September. Die Ernte der Zuckerrüben beginne in vier Wochen, die Kartoffelernte in diesen Tagen. Im Oktober folgen die Kürbisse. „Sie wachsen schnell“, sagt Herb. Bis Ende Oktober sei dann alles weg. „Dann“, sagt Herb, „ist die stressigste Zeit für die Bauern vorbei.“ Sie müssten daraufhin alles unterbringen und verarbeiten. Das Wetter sei ab diesem Zeitpunkt nicht mehr so wichtig, es könne auch mal regnen und schneien.

Für Reinhard Herb, 65 Jahre alt, ist die schönste Zeit im Juni: wenn er seine Früchte wachsen sieht. Das erzählt er, als er Körnermais mit einem Schlepper abholt. Er hat ihn vom vergangenen Jahr eingelagert und braucht ihn für seine Tiere. Herb hat einen Rinder-, Schweine- und Hühnermastbetrieb. Sein ganzes Getreide ist „hochwertiges Nahrungsmittel“, sagt er. Auch Herb muss noch Mais ernten, der ein Drittel seiner Anbaufläche ausmacht. „Da steht eine gute Ernte draußen“, betont er.

Soja ist im Wittelsbacher Land heimisch geworden

Auch mit der Soja-Ernte ist der Kreisobmann zufrieden. Soja sei in den hiesigen Gefilden mittlerweile heimisch geworden. Die Erträge seien zwar noch gering im Vergleich mit anderen Früchten. Doch Soja könnte Herb zufolge bei uns eine ähnliche Entwicklung nehmen wie Mais. Der habe auch erst in den 1960er-Jahren seinen Durchbruch gehabt und sich etabliert. Die gute Ernte in diesem Jahr hat allerdings auch einen Wermutstropfen. „Die Preise“, sagt Herb, „sind im Keller.“ Das sei besonders bei Mais und Weizen der Fall, aber auch normal bei einer europa- und weltweit guten Ernte. Den Grundstein für eine gute Ernte im nächsten Jahr haben die Landwirte aus dem Wittelsbacher Land schon gelegt. Sie konnten aufgrund des guten Wetters die Winterbegrünung auf bereits abgeernteten Feldern bis Mitte August abschließen.

46000 Hektar des Wittelsbacher Landes werden landwirtschaftlich genutzt

Das Amt für Landwirtschaft und Forsten Augsburg bestätigt Herbs Einschätzung Der Leiter der Behörde, Wolfgang Sailer, sagt: „Wir sind von Unwettern und Hitze verschont geblieben.“ Es habe immer wieder ausreichend geregnet und die Saatvorbereitungen im Frühjahr seien gut gewesen. „Die Böden waren relativ trocken, sodass die Bauern gut düngen konnten.“ Auch die Pilz-Entwicklung ist laut Sailer eher unterdurchschnittlich gewesen. Von rund 78 300 Hektar Fläche des Landkreises werden derzeit rund 46 600 Hektar landwirtschaftlich genutzt. 460 Hektar, etwa ein Prozent, entfallen mittlerweile auf den Soja-Anbau. Die Anbaufläche der besonders in Südamerika verbreiteten Pflanze im Landkreis sei in den vergangenen Jahren größer geworden, informiert Sailer. Soja sei bei der Tierfütterung wichtig und brauche lange, um auszuwachsen. Ein anderer Trend ist, dass die Tierhaltung im Wittelsbacher Land seit 2010 um gut zehn Prozent abgenommen hat.

Aus Wolfgang Sailers Sicht war es für die Bauern in den vergangenen Wochen ein Kunststück, die Ernte rechtzeitig vor dem nächsten Schauer einzufahren. Doch auch wenn es mal nicht geregnet habe, sei das für das Getreide kein Problem gewesen: „Es kann bei hohen Temperaturen drei bis vier Wochen überleben.“ Das hat der vergangene Hitze-Sommer mit einer langen Dürre-Periode gezeigt. Sailer sagt, dass auch da die Erträge gepasst hätten.