Bauern stören sich an parkenden Autos und Straßenbreite

Mundart-Dichterin sorgt mit altbayerischem Wortgut für viel Heiterkeit bei ihrer Lesung in Aindling

Chorgemeinschaft, Orchester und mehrere Solisten begeistern die Zuhörer in der gut gefüllten Kirche Mariä Himmelfahrt in Klingen. Der Dirigent beweist Freude und Empathie

Geschichte

Schiltberger ist ein vergessenes Opfer der Nazis

Plus Franz Ullmer passte nicht in die Vorstellungen des NS-Staates vom „erbgesunden“ Menschen. Der Schiltberger wurde im Alter von 21 Jahren ermordet. Am 7. Juni wäre er 100 Jahre alt geworden