Baugenossenschaft plant günstige Wohnungen in Aichach

Im Aichacher Bauausschuss wird am Dienstag, 16. Juni, auch ein Neubau als Ersatz für dieses städtische Gebäude an der Donauwörther Straße Thema sein.

Plus Im Bauausschuss geht es am Dienstag um eine Bauvoranfrage für eine neue Wohnanlage in Aichach. Ein städtisches Gebäude müsste dafür weichen.

Von Claudia Bammer

Eine neue Wohnanlage mit zehn bis zwölf Wohnungen soll in Aichach an der Donauwörther Straße entstehen. Die Bauvoranfrage dafür ist am Dienstag, 16. Juni, Thema im Aichacher Bauausschuss. Wie Bürgermeister Klaus Habermann auf Anfrage berichtet, soll das Projekt das städtische Wohngebäude, das derzeit auf dem Grundstück steht, ersetzen.

Das Gebäude sei marode. „Da weiter zu investieren, würde keinen Sinn machen“, so Habermann. Für die derzeit noch acht bis zehn Bewohner will die Stadt mit der Baugenossenschaft nach Ersatzwohnraum suchen. Das Grundstück will die Stadt dann der Baugenossenschaft auf Erbpacht zur Verfügung stellen, die die Wohnanlage dann baut. Für Habermann eine gute Lösung, zumal die Stadt selbst derzeit nicht investieren könne. Wie Habermann sagt, gab es schon in der vergangenen Legislaturperiode dazu einen Vorstoß der CSU-Fraktion, auf den eine Machbarkeitsstudie folgte. Habermann betont, dass Wohnungen mit günstigen Mieten gebraucht würden. Das neue Projekt sei kein Befreiungsschlag, sagt er, aber doch ein kleiner Schritt. Schon nächstes Jahr könnte Baubeginn sein.

Größeres Projekt an der Franz-Beck-Straße braucht noch Zeit

Noch einige Zeit dauern wird es, bis ein größeres Projekt der Stadt angegangen werden kann. Wie mehrfach berichtet, plant die Stadt zusammen mit der Eleonore-Beck-Stiftung, eine 1,6 Hektar große Fläche an der Franz-Beck-Straße zu bebauen. Auf einer Teilfläche plant die Stadt Geschosswohnungsbau, um günstigen Wohnraum zu schaffen. Ein Mehrgenerationenprojekt ist im Gespräch. Zu den Wohnhäusern entlang der Schlesienstraße hin sind Ein- und Zweifamilienhäuser vorgesehen.

Die Eleonore-Beck-Stiftung plant auf ihrem etwa 6500 Quadratmeter großen Teil des Gebiets Geschosswohnungsbau. Im Juli 2019 wurde das Bebauungsplanverfahren eingeleitet. Habermann hofft, dass der städtebauliche Vertrag mit der Eleonore-Beck-Stiftung bald geschlossen wird und das Verfahren zügig weitergeht.

Bebauungsplan für "Teichstraße" in Oberbernbach

In der Bauausschusssitzung geht es außerdem um Bauanträge für ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen am Goldberg in Unterschneitbach, eine Wohnhauserweiterung an der Chrombachstraße in Oberschneitbach und den Anbau einer landwirtschaftlichen Halle an einen Schweinestall am Mauerbacher Feld in Ecknach.

Weiter geht es um die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Teichstraße“ in Oberbernbach und um einen Antrag auf einen Bebauungsplan in Unterwittelsbach. Für den Bebauungsplan „Obermauerbach Süd-Ost“ soll der Entwurf vorgestellt werden, ebenso für die Ortsrandsatzung „Südlich der Harthofstraße“ in Untergriesbach. Zur Ortsrandsatzung „Südlich des Mühlweges“ in Walchshofen werden die Stellungnahmen behandelt.

Die öffentliche Sitzung beginnt um 17 Uhr, und zwar mit einem Ortstermin am Park-and-ride-Platz am Bahnhof. Dort wird die begehbar gemachte Gleisbrücke im Grünzug an der Paar besichtigt. Danach geht es im Sitzungssaal weiter.

