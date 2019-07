vor 49 Min.

Baugenossenschaft will in Aichach bauen

Die Genossenschaft plant außerdem den Kauf einer Wohnanlage in der Stadt. Ein neuer Aufsichtsrat ist gewählt.

Von Johann Eibl

Die Baugenossenschaft Aichach will in Aichach bauen. Das berichtete Robert Englmeier, der geschäftsführende Vorstand, bei der Mitgliederversammlung am Freitagabend im Pfarrzentrum St. Michael in Aichach. Englmeier sagte: „Wir sind in Gesprächen mit der Stadt, dass wir ein Grundstück für einen Neubau erwerben können.“ Hier stehen 30 bis 40 Einheiten zur Debatte.

Außerdem wird die Genossenschaft eventuell eine Wohnanlage mit voraussichtlich 18 Wohnungen in Aichach erwerben. In beiden Fällen konnte der Vorstand derzeit noch keine konkreteren Angaben liefern.

Bei hochsommerlichen Temperaturen waren bereits nach einer Stunde in einem kleinen Kreis, alle Punkte auf der Tagesordnung abgehandelt. Von einer Brisanz war dabei nichts zu spüren. Dem Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2018 war zu entnehmen, dass die Bauinvestitionen im Vorjahr bundesweit um drei Prozent gestiegen waren. Für den Neubau und die Modernisierung der Bestände wurden 215 Milliarden Euro ausgegeben.

Die Baugenossenschaft besitzt 413 Wohnungen

Wie Robert Englmeier weiter erläuterte, besaß die Genossenschaft Ende 2018 wie im Vorjahr 413 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von gut 26000 Quadratmetern. Nach dem Verkauf der Ladeneinheit im Haus Bauerntanzgasse 1 verfügt sie über 13 Gewerbeeinheiten mit über 1600 Quadratmetern Nutzfläche in 23 Anlagen. Das Nutzungsentgelt für Wohnungen belief sich 2018 im Schnitt auf 6,06 Euro pro Quadratmeter. Die Mietausfallquote bewegte sich weiter nach unten. Der Mitgliederstand stieg von 518 auf 525 mit einem gesamten Geschäftsguthaben von knapp 600000 Euro.

Das Geschäftsjahr 2018 schloss mit einem Überschuss von 636000 Euro ab, ein deutliches Plus gegenüber 2017, wo an dieser Stelle 424000 Euro standen. „Wir wollen das Eigenkapital stärken“, sagte Englmeier zum Beschluss, keine Ausschüttung vorzunehmen. Ihm sei wichtig, dass die Wohnungen sich in einem guten Zustand befinden und dass man weiterhin guten und bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen kann.

Anton Asam folgt als Aufsichtsrat auf Dieter Haid

Nachdem vor zwei Monaten Dieter Haid gestorben war, musste dessen Platz im Aufsichtsrat neu besetzt werden. Die Nachfolge tritt Anton Asam an, der in Ecknach zu Hause ist und als Ingenieur für Energie- und Gebäudetechnik über das Fachwissen für diese Materie verfügt.

Themen Folgen