vor 47 Min.

Baulücken bleiben

Grundstücke meist nicht verfügbar

Das Ergebnis war keine Überraschung: Die wenigsten Eigentümer von vorhandenen Baugrundstücken im Aichacher Stadtgebiet wollen sich von diesen in absehbarer Zeit trennen. Das ergab eine Umfrage der Stadt im Frühjahr.

Anlass für die Befragung war die Tatsache, dass bei Wünschen nach Baulandausweisungen stets auf vorhandene Baulücken in der Stadt und den Stadtteilen verwiesen worden war. Mehrere hundert Grundstücke mit Baurecht sind bekanntlich vorhanden, aber nicht verfügbar.

Die Stadt hat nun im Frühjahr über 500 Eigentümer angeschrieben und nach ihren Absichten befragt. Wie Ender Aydin vom Bauamt berichtete, hat etwas über die Hälfte erst gar nicht geantwortet. Unterschieden wurde nach Grundstücken innerhalb (362) und außerhalb (170 Eigentümer) von Bebauungsplänen. Die Ergebnisse sind ähnlich.

Demnach wollen etwa 20 Prozent ihr Grundstück so belassen, wie es derzeit ist. Das Grundstück an die Stadt zu verkaufen, konnten sich insgesamt drei Eigentümer vorstellen (unter ein Prozent). Jeweils zwischen 16 und 20 Prozent wollen das Grundstück selbst bebauen, der Großteil allerdings frühestens in drei Jahren oder später. Um die drei Prozent wollen das Grundstück selbst verkaufen. Auch hier wiederum die meisten frühestens in drei Jahren.

Für Bürgermeister Klaus Habermann ist das Ergebnis der aktuellen Zinspolitik geschuldet und keine Überraschung. Dennoch: „Die Mühe war es wert.“ (bac)

