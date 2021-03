vor 2 Min.

Baum in Aichach hält Wind nicht stand und fällt auf Auto

Wegen des Windes bricht ein Baum in Aichach ab und fällt auf ein Auto in einem Nachbargrundstück. Wie hoch der Schaden mindestens ist.

Der starke Wind hatte am Samstag böse Folgen für einen Autobesitzer in Aichach. Wie die Polizei mitteilt, brach in der Donauwörther Straße in Aichach gegen 11 Uhr ein Baum auseinander.

Ein Teil des Hauptstammes fiel daraufhin auf ein im angrenzenden Grundstück geparktes Auto. Bei dem Wagen wurde dabei die Windschutzscheibe zerstört.

So hoch ist der Schaden am Auto

Der Sachschaden liegt laut Polizei bei mindestens 1000 Euro. (AZ)

