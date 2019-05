vor 27 Min.

Bauprojekte fressen Rücklagen auf

Dennoch fällt der Aindlinger Haushalt 2019 erfreulich aus, da das Finanzpolster Investitionen erleichtert. Gemeinderat Josef Settele nutzt die Etatberatung zur großen „One-Man-Show“ – so sieht es Bürgermeister Zinnecker

Von Evelin Grauer

Kämmerer wachen in einer Kommune meist nicht nur über die Finanzen, sondern verstehen sich auch als Mahner vor vermeintlich drohenden Gefahren. Dieser Tradition folgend verwies der Kämmerer der VG Aindling, Andreas Grägel, bei der Haushaltssitzung des Marktgemeinderats Aindling auf hohe geplante Investitionen in den kommenden Jahren. Daher seien Rücklagen von aktuell 4,2 Millionen Euro zwar erfreulich, doch diese würden für Bauprojekte wie das neue Feuerwehrhaus und die Kindertagesstätte in Aindling sowie die Sanierungen der Mittelschule und der Ortsdurchfahrt Binnenbach nicht reichen. Dann seien Kredite nötig.

Nichtsdestotrotz freute sich Bürgermeister Tomas Zinnecker über den „sehr erfreulichen“ Haushalt und hielt Grägel entgegen: „Mit Rücklagen von über vier Millionen Euro tun wir uns natürlich leichter bei den geplanten Bauvorhaben.“ Grundsätzlich gehe es der Gemeinde recht gut, so Zinnecker. Das zeigt auch die stolze Zuführung an den Vermögenshaushalt von 653000 Euro. Die anwesenden Marktgemeinderäte sahen ebenfalls keinen Grund für großartige Änderungen in dem Zahlenwerk und segneten den Etat einstimmig ab.

Das Haushaltsvolumen liegt mit 10,9 Millionen Euro deutlich unter dem des Vorjahres (14,1 Millionen Euro), was laut Grägel vor allem an den geringer werdenden Aktivitäten im neuen Baugebiet Schüsselhauser Feld liegt. Vorsorglich sollen noch 100000 Euro für die Kinderbetreuung in den Etat der Marktgemeinde eingearbeitet werden. Da die Anmeldezahlen für das neue Kindergartenjahr laut Zinnecker derzeit recht hoch sind, soll diese Summe für eine potenzielle „Notlösung“ eingeplant werden.

Vorausgegangen war der Absegnung des Etats eine knapp einstündige „One-Man-Show“, wie Zinnecker es gegenüber unserer Zeitung formulierte. Gemeint ist Gemeinderat Josef Settele (Parteilose Wähler), der alljährlich vor versammelter Mannschaft eine Reihe von Fragen und Anregungen abarbeitet, die ihm bei der Durchsicht des Haushalts in den Kopf kommen. Dabei hatte Grägel die Räte extra darum gebeten, ihre Fragen im Vorfeld an ihn zu schicken, damit er bis zur Sitzung fundierte Antworten liefern könne. So mussten einige Fragen offenbleiben, weil weder Grägel noch Zinnecker genauere Informationen parat hatten. Unter anderem regte Settele abermals eine Inventur bei den Feuerwehren an, um zu verhindern, dass unnötig neue Schutzanzüge gekauft werden. Zudem nutzte er den Ausgabeposten „Fahrbahnmarkierungen“ erneut zu einem Appell für Mittelmarkierungen in den Ortschaften. Des Weiteren warnte er vor einem Defizit beim Thema Wasserversorgung und wies – ebenfalls abermals – darauf hin, „dass Wasser und Kanal kostendeckend“ sein sollten.

Setteles ausführlicher Fragenkatalog veranlasste seinen Ratskollegen Michael Balleis (CSU/FWG) dazu, die „alljährliche Zeremonie, die wir uns hier geben“, zu hinterfragen. Er sah in dieser Vorgehensweise ein „Geeiere“ und forderte, alle Fragen künftig im Vorfeld einzureichen, dass bis zur Sitzung konkrete Antworten erarbeitet werden könnten. Zudem lobte er im Gegensatz zu Settele die Arbeit des Kämmerers und erntete dafür Applaus von den Ratskollegen.

