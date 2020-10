vor 6 Min.

Bauschutt: Annahme in Todtenweis wird immer heikler

Die Bauschuttannahme in Todtenweis gestaltet sich immer schwieriger.

Von Johann Eibl

Die Annahme von Bauschutt hat sich in Todtenweis zu einem heiklen Thema entwickelt. Offensichtlich halten sich nicht alle, die Material dort entsorgen wollen, an die Vorschriften. Darum hat man jetzt eine separate Anlieferfläche geschaffen, die durch Betonblocksteine abgegrenzt wird.

Auf diese Weise kann das Personal auf dem Wertstoffhof die angelieferten Stoffe vor dem Einbringen in die Container auf Verunreinigung prüfen und bei Bedarf deren Annahme verweigern. Daher entstanden der Kommune Kosten von knapp 1600 Euro.

Unerlaubte Materialien liegen an der Sammelstelle Todtenweis

Bürgermeister Konrad Carl hatte berichtet, dass vor einigen Wochen unerlaubte Materialien an die Sammelstelle gebracht wurden: „Das hat mir einen Schock verpasst.“ Schon allein deshalb, weil sich Todtenweis damit am Rand einer Straftat befunden habe.

Franz Färber bemängelte in diesem Zusammenhang Defizite in puncto Informationen, nachdem die Annahme vorübergehend verweigert worden war: „Die Leute haben geschimpft, man ist angegangen worden.“ Carl versicherte, künftig für eine schnelle Aufklärung zu sorgen.

