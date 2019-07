17:11 Uhr

Baustelle Schrobenhausener Straße: Autofahrer verärgern Anwohner

Die Schrobenhausener Straße in Pöttmes ist seit Montag dieser Woche eine große Baustelle. Gebaggert wird im Moment ab der nahe dem Netto-Markt gelegenen Einmündung der Rudolf-Diesel-Straße in die Schrobenhausener Straße bis zum Lidl-Supermarkt. Hier sollen die Arbeiten etwa bis Mitte August andauern. Was noch nicht funktioniert, ist das Verhalten der Autofahrer.

Schrobenhausener Straße: Nicht alle nutzen offizielle Umleitung

Viele nutzen die Straße am Salzsilo als Umleitung, dabei ist diese ausschließlich für die Omnibusse vorgesehen. Bauamtsleiter Stefan Wolf wies am Dienstag im Pöttmeser Bauausschuss deshalb noch einmal auf die offizielle und ausgeschilderte Umleitung hin. Autofahrer, die sich nicht daran halten, könnten bald Bekanntschaft mit der Polizei machen, die dort laut Wolf künftig kontrollieren wird. Nach Informationen von Christoph Eichstaedt vom Staatlichen Bauamt sollen die Arbeiten bis November erledigt sein. In einer zweiten Bauphase ist die Schrobenhausener Straße vom Lidl-Markt bis zur Einmündung der Unterfeldstraße dann voraussichtlich ab Mitte August gesperrt. Die Grenze zum zweiten Bauabschnitt verläuft zwischen den beiden Einfahrten zum Lidl, sodass eine von ihnen immer offen ist. In der Zeit wird der betroffene Abschnitt der Straße komplett gesperrt. Busbahnhof und Sportgelände sind aus westlicher Richtung erreichbar. Die Bauarbeiter erneuern hier den Asphaltoberbau.

