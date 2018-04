vor 34 Min.

Baustellenzeit in Aichach beginnt

Ab Montag übernächster Woche wird die Bahnhofstraße für mehrere Monate gesperrt. Zunächst wird ein neuer Kreisverkehr gebaut. Danach stehen weitere Arbeiten an.

Von Nicole Simüller

In Aichach stehen in den nächsten Monaten mehrere Großbaustellen ins Haus. Das werden nicht nur die Anwohner, sondern auch die Verkehrsteilnehmer zu spüren bekommen. Sie müssen sich auf Umleitungen gefasst machen. Am Montag, 16. April, geht’s los. Dann werden die Bahnhofstraße zwischen den Brücken über die Paar und das Griesbacherl sowie die Einmündung der Franz-Beck-Straße am Freibad gesperrt.

Ursprünglich sollte es bereits am kommenden Montag so weit sein. Der AVV hatte schon mitgeteilt, wie seine Regionalbuslinien umgeleitet würden. Doch kurzfristig wurden die Bauarbeiten um eine Woche verschoben. Dementsprechend werden auch die Regionalbusse erst ab 16. April umgeleitet.

Wie mehrfach berichtet, wird an der Bahnhof-/Franz-Beck-Straße ein Kreisverkehr gebaut. Er soll die Kreuzung, die einer früheren Verkehrszählung zufolge täglich 15000 Fahrzeuge frequentieren, leistungsfähiger und sicherer machen.

Hochwasserschutz wird ausgebaut

Im Zuge dessen verstärkt das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth den Hochwasserschutz an der Paar vom Freibad bis zur Bahnhofstraße: Wie Michael Thalhofer vom Bauamt der Stadt erklärt, werden der Geländestreifen neben der Paar höhergelegt und eine Betonleitwand eingebaut. Auch der westliche Freibad-Parkplatz wird erhöht. Derzeit läuft die Ausschreibung.

Vor den eigentlichen Straßenbauarbeiten wird nach Angaben der Stadt die Wasserleitung zwischen den Brücken über die Paar und das Griesbacherl erneuert. Die Arbeiten dauern vom 16. April bis Mitte oder Ende Mai. Deshalb wird die Kreuzung ab Montag übernächster Woche komplett gesperrt.

Wie Autofahrer zum Bahnhof kommen

Die Umleitung erfolgt von Norden her vom Kreisverkehr an der Bahnunterführung über die Donauwörther Straße, Gerhauser, Martin-, Werlberger und Augsburger Straße bis zum Milchwerk-Areal und umgekehrt (siehe Grafik). Wer zum Bahnhof will, gelangt dorthin nur über den Kreisverkehr an der Donauwörther Straße. Zum Freibad und zum Hit-Supermarkt geht es nur vom Milchwerkareal über die Franz-Beck-Straße. Fußgänger und Radler können die Baustelle vorerst ohne Umleitung passieren.

Sind die Arbeiten an der Wasserleitung fertig, soll es nahtlos mit dem Straßenbau weitergehen. Der Kreisverkehr soll in etwa bis August fertig sein und danach für den Verkehr freigegeben werden. Allerdings bleibt die Bahnhofstraße noch bis circa Oktober vom neuen Kreisverkehr bis zur Altstadt gesperrt. Wie berichtet, werden die Bahnhofstraße und die Gehwege ausgebaut. Dafür und auch weil die Bäume nur geringe Überlebenschancen hatten, war vor wenigen Wochen die dortige Allee gefällt worden, was in der Stadtbevölkerung und darüber hinaus zu Kritik geführt hatte (wir berichteten). Bis Ende des Jahres soll der Stadt zufolge eine neue Baumallee gepflanzt werden.

Es gibt eine große Unbekannte

Eine große Unbekannte gibt es bei der gesamten Baumaßnahme: Sie wird von einem archäologischen Grabungsleiter begleitet. Sollten archäologische Funde auftauchen, könnte sich die Bauzeit verlängern.

Es wird für einige Zeit nicht die letzte Baustelle in Aichach sein. Derzeit ist geplant, ab August, wenn der Kreisverkehr fertig ist, mit der Neugestaltung der Oberen Vorstadt zu beginnen. Mit dauerhaften gravierenden Verkehrsbehinderungen ab Mitte April rechnet Michael Thalhofer übrigens nicht: „Die ersten ein oder zwei Wochen wird es schwierig, bis sich die Verkehrsteilnehmer daran gewöhnt haben.“ Dass nachjustiert werden müsse, glaube er nicht.

