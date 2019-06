vor 50 Min.

Bauvorhaben in Walchshofen ist zu groß

Voranfrage für Mehrfamilien- und Doppelhaus in dem Aichacher Stadtteil scheitert zum zweiten Mal

Wohnraum will ein Bauwerber im Aichacher Stadtteil Walchshofen schaffen. Seine Bauvoranfrage stieß im Bauausschuss allerdings nicht auf Zustimmung – zum zweiten Mal.

Das Projekt am Fichtenweg war bereits im April Thema gewesen. Der Bauwerber will ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen und ein Doppelhaus bauen. Die Pläne entsprechen aber bei der Zahl der Vollgeschosse, der Kniestockhöhe und der Firsthöhe nicht den Vorgaben des Bebauungsplanes. Weil dadurch die Grundzüge der Planungen berührt sind, wurde das Einvernehmen damals verweigert. Dem Bauwerber gab der Ausschuss den Hinweis, dass eine höhenmäßige Staffelung der Gebäude zur Krebsbachaue hin wünschenswert sei. Diesem Ansinnen kam das nun vorliegende Konzept allerdings nur bedingt nach, der Grundriss und damit der Grad der Versiegelung wurden sogar ausgeweitet, wie Bauamtsleiterin Carola Küspert berichtete. Befreiungen seien nicht möglich, weil dann die Grundzüge der Planung berührt wären, stellte sie fest. Dazu kam eine laut Küspert „äußert bedenkliche“ Grundstückszufahrt im Einmündungsbereich von Kreisstraße und Fichtenweg. Einstimmig wurde dem Vorhaben das Einvernehmen verweigert.

Ebenso einstimmig verweigerte der Ausschuss einem Bauherrn an der Wallbergstraße eine Befreiung. Dieser hätte auf seinem Haus gerne ein Walmdach, zugelassen sind dort aber nur Sattel-, Pult- oder Flachdächer. Die Dachform sei ein Grundzug der Planung, eine Befreiung daher nicht möglich, hieß es.

an Garage Kein Problem sah der Ausschuss bei einem Anbau an eine Doppelhaushälfte in Oberwittelsbach. Über der Garage befindet sich bereits ein Wohnraum, dazu ist ein zweigeschossiger Anbau mit etwa sechs auf drei Meter geplant. Von den Befreiungen, die dafür nötig sind, seien die Grundzüge der Planung nicht berührt, so Küspert.

wird Auto-Waschhalle Neu genutzt werden soll eine Gewerbehalle an der Karl-Schiller-Straße 2 in Aichach. Dort wird bisher eine Dreherei betrieben. Nun soll dort eine Auto-Waschstraße eingebaut werden mit acht Staubsaugerplätzen sowie Mattenklopfern im Innenbereich und vier Staubsaugerplätzen draußen. Dazu kommt ein Shop, in dem Reinigungsmittel für Kraftfahrzeuge verkauft werden. Der Bauausschuss hatte keine Einwände.

wird erweitert Ebenfalls keine Einwände gab es gegen die beantragte Erweiterung eines Milchviehlaufstalles mit Laufhof an der Tränkstraße im Stadtteil Sulzbach. Der bestehende Laufstall soll umgebaut und nach Osten hin um einem 17 auf knapp 42 Meter Anbau erweitert werden, erläuterte Küspert. Der Laufhof wird nach Süden angeschlossen. Eine bestehende Scheune wird dafür abgerissen. Laut Küspert sollen dort künftig 16 Kälber, 55 Stück Jungvieh und 100 Milchkühe gehalten werden. (bac)

