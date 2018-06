vor 54 Min.

Bayerische Verkehrswachten tagen in Aichach

Mit ihrem Fahrsimulator präsentiert sich die Kreisverkehrswacht am Freitag am Kreisgut, wo sich die bayerischen Verkehrswachten treffen. Archiv

Mitglieder von rund 140 Organisationen in Bayern sind am Freitag und Samstag nach Aichach eingeladen. Was im Einzelnen geplant ist

Von Helmut Beck

Aichach-Friedberg Die Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg erwartet am Freitag und Samstag Gäste aus ganz Bayern. Sie ist Gastgeberin für die Jahresmitgliederversammlung der Landesverkehrswacht, die heuer für den Regierungsbezirk Schwaben in Aichach stattfindet. Die Landesverkehrswacht hat dazu ihre Mitglieder der rund 140 bayerischen Verkehrswachten eingeladen.

Am Freitag beginnt die Fachtagung mit einem gemeinsamen Rundgang durch die Ausstellerfläche im Freigelände des Kreisguts. Im Kreuzgratgewölbe begrüßt anschließend der Präsident der Landesverkehrswacht, Florian Herrmann, zugleich Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Leiter der Staatskanzlei, die Mitglieder. Zu der Fachtagung mit dem Titel „Ablenkung im Straßenverkehr“ werden zahlreiche Gäste und Ehrengäste erwartet. Erstmals in seiner jungen Amtszeit ist am Freitag Schwabens neuer Regierungspräsident Erwin Lohner zu Gast. Er berichtet in seinem Festvortrag in Vertretung des Bayerischen Innenministers über die Entwicklung des Verkehrssicherheitsprogrammes 2020 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“.

Nach Grußworten des Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko, von Landrat Klaus Metzger und Bürgermeister Klaus Habermann diskutiert eine Expertenrunde über aktuelle Themen zur Verkehrssicherheit. Professor Berthold Färber von der Universität der Bundeswehr München, Polizeipräsident Michael Schwald vom Polizeipräsidium Schwaben-Nord und Michael Haberland, Präsident des Automobilclubs „Mobil in Deutschland“, stellen in Impulsreferaten Zielvorgaben für mehr Verkehrssicherheit vor (siehe Infokasten). Im Anschluss daran diskutiert Moderator Wolfgang Prokoph mit den Gastreferenten und Teilnehmern, was gemeinsam getan werden kann, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Am Freitagabend findet in der Aula des Deutschherren-Gymnasiums in Aichach ein Festabend statt.

Zur internen Mitgliederversammlung treffen sich die Verkehrswachtler am Samstag ebenfalls im Kreuzgratgewölbe. Helmut Beck, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg, sagt: „Unser engagiertes Verkehrswachtteam ist bestens vorbereitet und freut sich auf die Herausforderung.“ Es sei eine ehrenvolle Aufgabe, erstmals in der 67-jährigen Vereinsgeschichte Ausrichter einer derartigen Veranstaltung für die bayerischen Verkehrswachten zu sein.

Auf bayerischer Ebene war die Kreisverkehrswacht erst am Wochenende unterwegs. Das Innenministerium hatte den achten Bayerische Landestag der Verkehrssicherheit veranstaltet, den das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit der Stadt Kaufbeuren organisierte. Den rund 8000 Besuchern bot sich in der Innenstadt ein umfangreiches Programm mit 50 Aktionsständen. Einen Beitrag dazu leistete die Verkehrswacht Aichach-Friedberg mit ihrem Fahrsimulator. Daran zeigten unter anderem auch Innenminister Joachim Herrmann und Polizeipräsident Werner Strößner, der in früheren Jahren kommissarischer Inspektionsleiter in Aichach war, beim Rundgang auch Interesse.

Freitag, 8. Juni:

Öffentliche Mitgliederversammlung im Kreuzgratgewölbe des Kreisguts in Aichach.

13.30 Uhr Eröffnung der Fachausstellung im Außenbereich, unter anderem mit Sehtestmobil, Fahr- und Bremssimulator.

14 bis 17 Uhr Mitgliederversammlung, unter anderem mit dem Präsidenten der Landesverkehrswacht, Florian Herrmann, und einem Festbeitrag von Regierungspräsident Erwin Lohner. Nach der Kaffeepause gibt es Referate über „Ablenkung im Straßenverkehr“: Polizeipräsident Michael Schwald spricht über Unfallentwicklung und Präventionsmaßnahmen, Prof. Berthold Färber von der Bundeswehr-Uni München über Fahrzeugtechnik im Straßenraum, Michael Haberland, Präsident des Automobilclubs „Mobil in Deutschland“, stellt die Initiative „Be smart“ vor. Danach Podiumsdiskussion.

19 bis 23 Uhr Festabend in der Aula des Deutschherren-Gymnasiums, ab 21 Uhr liest Mundartdichterin Rosy Lutz unter dem Motto „Boarisch gredt und glacht in Oacha“. Es spielt die Band „The Roses“.

Samstag, 9. Juni:

9 Uhr Interne Mitgliederversammlung im Kreisgut. (hbe)

