31.12.2019

Bayerischer Humor und bayerische Musik auf Scherneck

Zum Kultursommer kommen LaBrassBanda, die Spider Murphy Gang und zwei ungewöhnliche Komödianten

Auch in diesem Sommer findet auf Schloss Scherneck im Gemeindegebiet Rehling wieder der sogenannte Kultursommer statt. Wie das Konzertbüro Augsburg mitteilt, sollen an vier Abenden musikalische oder kabarettistische Leckerbissen geboten werden. Für den Höhepunkt wollen am Freitag, 24. Juli, um 20 Uhr LaBrassbanda sorgen.

Einen Tag später kommen Schlager- und 80er-Fans auf ihre Kosten, wenn die Spider Murphy Gang ein Gastspiel auf dem Schlossgelände gibt. Den Auftakt der Veranstaltungsreihe am Freitag, 17. Juli, bestreitet der bayerische Comedian Addnfahrer. Einen Tag später gibt Witze-König Markus Krebs seine Visitenkarte in Scherneck ab.

Krebs ist ein deutscher Stand-up-Comedian, irgendwas zwischen Kneipen-Kumpel und Witze-Papst. Wie es in einer Mitteilung heißt, bedient er mit seinem Ruhrpott-Charme die Humor-Zentren des Publikums. Egal ob intelligente Komik oder kalauernde Wortschöpfungen – in seinem vierten Solo-Programm „Pass auf...kennste den?!“ schreckt der bezopfte Mann mit Sonnenbrille und legendärer schwarzer Wollmütze vor keinem Flachwitz zurück. Markus Krebs ist bekannt für seine gnadenlos-kompromisslosen Pointen-Abfolgen. Im neuen Programm führt der selbst ernannte „Mann hinter dem Bauch“ diese Tradition fort. Wer den Abend mit Markus Krebs verbringt, nimmt nichts mit. Es gibt keine Botschaft, dafür aber eine Show bestehend aus Pointen der komödiantischen Spitzenklasse, heißt es.

Der Bayer filmte sich im Frühling 2015 selbst, wie er gut gelaunt im Traktor übers Feld rast. „Addnfahrn, geil, Frühling is, auf gehts“ hört man ihn jubeln. Addn gleich landwirtschaftliches Gerät für den Traktor. Das Video wird von einem Freund per WhatsApp weitergeleitet und verbreitet sich rasend schnell. Über 90000 Menschen sahen den Clip in wenigen Tagen. Seinen Durchbruch hatte Addnfahrer mit dem Video, als er sich bei dem lokalen Kuhglockenstreit in Bad Reichenhall eingemischt hatte: „Wega dera Diskussion mit dene Kuahglockn, sog amoi seids es eigendle ned ganz sauber!“, poltert er los. Seine Beschreibung seiner Videos: grober Humor aus dem bayerischen Alltag. In Scherneck präsentiert er sein neues Programm: „S’Lem is koa Nudslsubbn“.

Diese Band braucht in Bayern eigentlich nicht vorgestellt zu werden. „Zurück zu den Wurzeln“ lautet das Motto einer Band, die sich von einem Hitparaden-Top Act in den 80ern zur schwitzigen Livelegende in den 90ern entwickelte und alleine 2003 rund 200000 Fans bei über 80 Live-Terminen begeisterte, ob in vollen Hallen, riesigen Festzelten oder angesagten Klubs. Rock’n’Roll – oder wie Bandleader Günther Sigl so schön „boarisch“ formuliert, „Rax’n’Roi“ pur und ohne Abstriche – ist angesagt beim Auftritt der Spider Murphy Gang. An diesem Abend dürften die Besucher viele bekannte Klänge zu hören bekommen – auch zum Mitsingen.

2007 war LaBrassBanda noch ein klassischer Geheimtipp. Ein paar Eingeweihte raunten sich damals im oberbayerischen Chiemgau den Namen LaBrassBanda zu. Und schwärmten von dieser Band, die bayerische Volksmusik mit Ska-Punk, Techno, Reggae und Brass mixt. Wer dabei war, erzählte mit leuchtenden Augen von schweißtreibenden Nächten. Und von diesen Typen, die alle barfuß auf die Bühne gekommen seien. Über zehn Jahre später spielen sie vor ausverkauften Häusern und haben Auftritte auf allen wichtigen Festivals, von Southside über Chiemsee Summer bis zum legendären Roskilde-Festival. (AN)

Karten für die Veranstaltungen auf Schloss Scherneck, die alle um 20 Uhr beginnen, gibt es unter anderem beim AN-Kartenservice im Reisebüro Urlaubsoase.net, Bauerntanzgasse 1, Aichach, Telefon 08251/894555-9.

