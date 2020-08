vor 18 Min.

Bayerisches Outdoor-Filmfest 2020 kommt nach Aichach

Auch ein Kurzfilm über Extrembergsteiger Michi Wohlleben auf dem Wettersteingrat ist am 7. August in Aichach zu sehen.

Das Bayerische Outdoor-Filmfest kommt am Freitag, 7. August, nach Aichach. Das Kurzfilmprogramm mit fünf Dokus läuft auf der Open-Air-Fläche des Cineplex-Kinos.

Das Bayerische Outdoorfilmfest (Boff) kommt am Freitag nach Aichach. Laut einer Pressemitteilung legen die Macher Wert auf die Geschichten der Filme und weniger auf die Extremleistung. Alle Filme des Kurzfilmprogramms haben einen Bezug zu Bayern. Es besteht aus fünf Dokus und ist am Freitag, 7. August, auf der Open-Air-Fläche des Cineplex-Kinos in Aichach zu sehen. Vor Ort moderiert Bestsellerautorin Sandra Freudenberg. Die Vorführung startet um 21.15 Uhr. Die Tickets sind im Internet buchbar.

Das Programm des Bayerischen Outdoor-Filmfests in Aichach

Das Programm im Überblick:

Wetter.Stein.Grat Die Dokumentation mit Extrembergsteiger Michael Wohlleben begleitet den Allgäuer bei einer Überschreitung des Wettersteingrates: 30 Kilometer Luftlinie, 70 Kilometer Kletterstrecke, 7000 Höhenmeter und ein Gewitterbiwak bringen Wohlleben dabei an seine Grenzen.

Goldene Acht Naturfilmer Jan Haft , Co-Regisseur von „Das geheime Leben der Bäume“, inszeniert das Leben von Tieren und Pflanzen in heimischer Wildnis. Untermalt von Klängen des Komponisten und Techno-DJs Dominik Eulberg , bekommt der Zuschauer der Mitteilung zufolge nie gesehene Nahaufnahmen zu sehen.





Naturfilmer , Co-Regisseur von „Das geheime Leben der Bäume“, inszeniert das Leben von Tieren und Pflanzen in heimischer Wildnis. Untermalt von Klängen des Komponisten und Techno-DJs , bekommt der Zuschauer der Mitteilung zufolge nie gesehene Nahaufnahmen zu sehen. Crossing Lebanon Die jungen Filmemacher und Freerider Luggi Bröll und Nicolas Brixle zeigen das kriegs- und krisengeschüttelte Land in der Levante – das nach dem Libanon-Gebirge benannt ist – von einer hierzulande unbekannten Seite.





Die jungen Filmemacher und Freerider Luggi Bröll und Nicolas Brixle zeigen das kriegs- und krisengeschüttelte Land in der Levante – das nach dem benannt ist – von einer hierzulande unbekannten Seite. Vulcanoes Andreas Prielmeier war mit dem E-Mountainbike auf und an europäischen Vulkanen beim Lava-Surfen. Dabei erfuhr er, wie es sich am Fuße dieser Berge mit ständiger Bedrohung lebt.





Andreas Prielmeier war mit dem E-Mountainbike auf und an europäischen Vulkanen beim Lava-Surfen. Dabei erfuhr er, wie es sich am Fuße dieser Berge mit ständiger Bedrohung lebt. Full Moon Die bayerischen Skiprofis Jochen Mesle und Max Kroneck brechen auf, wenn die letzten Skilifte schließen. In diesem Film vereinen sie skifahrerisches und filmisches Können.



Macher des Festivals präsentieren die Filme persönlich

Das Boff findet in vierter Auflage statt, dieses Mal nicht nur in bayerischen Spielorten, sondern auch bundesweit sowie in Österreich, Südtirol und in der Schweiz. Es zeigt seine Abenteuer- und Naturfilme in ausgewählten Programmkinos, Kletterhallen und Berghütten sowie auf Kino-Open-Airs. Die Macher des Festivals, Sandra Freudenberg, Andreas Prielmaier und Tom Dauer, präsentieren die Filme auf jedem Tourstopp persönlich. (AZ)

