13.06.2018

Bayern-Fass läuft rund

Landrat bestätigt Bayern-Fass Verbesserung bei den Geruchsbelästigungen

Seit rund 30 Jahren hat die Firma Bayern-Fass ihren Sitz in Aichach. Gegründet wurde sie bereits 1870. Der Urururgroßvater von Michael Eigner, heute Geschäftsführer in sechster Generation, begann damals in München mit dem Handel und der Reparatur von Holzfässern. Inhaber von Bayern-Fass ist sein Vater Johann Eigner. Das Kerngeschäft umfasst heute Lieferung und Abholung von Industriefässern und -behältnissen sowie deren „Rekonditionierung“. Das heißt, sie werden gereinigt und dann für die Wiederverwendung auf Vordermann gebracht.

Im Aichacher Stadtteil Ecknach werden seit 2011 in einer eigenen Anlage aber auch neue 200-Liter-Stahlfässer hergestellt. Von diesem neuen Zweig versprechen sich die Eigners weiteres Wachstum, verbunden auch mit zusätzlichen Arbeitsplätzen. An vier Standorten (Aichach, Mainburg, Remshalden, Ludwigshafen) beschäftigt Bayern-Fass aktuell 250 Mitarbeiter. Bayern-Fass bildet auch aus in den Sparten Technik, Logistik und im kaufmännischen Bereich.

Was die Geruchsentwicklung angeht, habe sich die Situation in den letzten Jahren deutlich verbessert, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. „Ganz ohne Gerüche wird es in unserem Betrieb nicht funktionieren“, sagt Johann Eigner, „im persönlichen Kontakt mit den Nachbarn haben wird die Situation Stück für Stück verbessert, und das wollen wir auch weiterhin tun“. Dieses Bemühen und die Verbesserung würden die Fachstellen im Landratsamt bestätigen, so Landrat Klaus Metzger bei einem Betriebsbesuch. (AN)

Themen Folgen