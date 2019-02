vor 33 Min.

Beate Zschäpe kommt in Chemnitz statt in Aichach in Haft

Beate Zschäpe wird ihre Haftstrafe nicht in der JVA Aichach absitzen. Die NSU-Terroristin wurde nach Chemnitz verlegt - auf eigenen Wunsch.

Die verurteilte Rechtsterroristin Beate Zschäpe ist in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Chemnitz verlegt worden. Sie sei am Montag aus München nach Sachsen gebracht worden, teilte die JVA Chemnitz mit. Transport und Aufnahme seien reibungslos verlaufen. Die 44-Jährige stammt zwar ursprünglich aus Thüringen, das Nachbarland Sachsen übernimmt allerdings laut einer Vereinbarung der beiden Länder den Frauenstrafvollzug in der Haftanstalt in Chemnitz.

Zschäpe hat offenbar mit einem Antrag Erfolg gehabt. Denn eigentlich ist für weibliche Gefangene in Bayern die JVA Aichach zuständig. Wie berichtet, will die verurteilte Terroristin aber nicht bis ins Rentenalter in einer Zelle in Altbayern leben , sondern lieber in ihrer Heimat in Ostdeutschland inhaftiert werden. Grundsätzlich haben Strafgefangene das Recht, in ein heimatnahes Gefängnis verlegt zu werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Im Vordergrund steht dabei der Resozialisierungsgedanke.

Zschäpe war vom Oberlandesgericht München im vergangenen Jahr wegen zehnfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zudem sprach sie das Gericht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung schuldig. Zschäpe hatte demnach gemeinsam mit ihren Freunden Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos die rechtsextreme Terrorgruppe NSU gegründet. Die Anwälte der 44-Jährigen hatten Revision angekündigt. (AZ, dpa)

