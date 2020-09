26.09.2020

Beckenbauer, Ali, Graf: Bernhard Mangold hat rund 1000 Autogramme

Plus Seit mehr als 50 Jahren sammelt Bernhard Mangold Autogramme von Prominenten. Das Aichacher Original ist aber kein gewöhnlicher Unterschriftenjäger.

Von Sebastian Richly

Was haben Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer, Box-Legende Muhammad Ali und Rodel-Ass Georg Hackl gemeinsam? Sie alle haben sich mit ihrer Unterschrift auf Autogrammkarten verewigt, die im Besitz von Bernhard Mangold sind. Der Aichacher sammelt seit mehr als 50 Jahren und kann so manche Geschichte erzählen.

Seine erste Autogrammkarte bekam Mangold im Alter von 20 Jahren geschenkt. Danach packte ihn die Sammel-Leidenschaft. „Es hat mir einfach Spaß gemacht. Ich kannte die Sportler aus dem Fernsehen oder aus dem Stadion. Wenn ich mir daheim die Autogrammkarten anschaue, kommen die Bilder zurück. Das hat mich immer fasziniert“, erzählt der 73-Jährige, der selbst gar nicht weiß, wie viele Unterschriften er besitzt: „Ich habe es nie gezählt. Es müssten aber mindestens 1000 sein.“ Die meisten davon sind von Fußballern.

Mangold ist aber kein klassischer Autogrammjäger, der seinen Idolen vor und nach dem Spielen auflauert – die allermeisten Unterschriften bekam der Aichacher per Post: „Das stundenlange Warten und das Gedränge wäre nichts für mich gewesen. Ich habe postalisch angefragt.“ Meistens kam dann auch die ersehnte Karte samt Unterschrift zurück: „Bei den Deutschen habe ich immer Geld für das Rückporto dazu gelegt. Die Adressen hatte ich von Sportredaktionen. Damals ging das noch. Oder ich habe beim DFB oder den Vereinen nachgefragt.“ Im Notfall schrieb Mangold auch mal blind – ohne feste Adresse, nur mit Angabe der jeweiligen Stadt: „Da war ich sicher nicht der einzige und die Postboten kannten ja die Adressen.“

Sein Ziel: Alle deutschen Weltmeister besitzen

Als Mangold im Verlauf der Jahre immer mehr Autogramme angesammelt hatte, setzte er sich ein Ziel: alle deutschen Weltmeister, die im jeweiligen Finale gespielt hatten samt Trainer.

Alle beieinander: Die Fußball-Weltmeister von 1974. Bild: Sebastian Richly

So schrieb Mangold fleißig seine Idole an. „Da ist sicher einiges an Zeit und Geld draufgegangen“, sagt der gelernte Schriftsetzer. Die Weltmeisterteams hat er fein säuberlich eingerahmt.

Komplett versammelt: das Weltmeisterteam von 1990. Bild: Sebastian Richly

Nachdem er auch die WM-Helden von 2014 beisammen hatte, war Schluss. „Ich habe mein Ziel erreicht und lasse es gut sein. Das sind schöne Erinnerungen“, so der Rentner.

Besonders stolz ist Bernhard Mangold auf die vier deutschen Fußball-Weltmeister-Mannschaften, die er fein säuberlich gerahmt hat: hier das Team von 2014.. Bild: Sebastian Richly

An manche Autogramme erinnert sich Mangold sehr gerne, denn den ein oder anderen Spieler hat er auch selbst getroffen. Besonders im Gedächtnis geblieben ist ihm eine Begegnung mit Franz Beckenbauer, der in der 70ern zu Gast bei einer Aichacher Firma war. Mangold: „Ich habe ihn gefragt, ob er mir die Karten signiert. Er sagte ’später’.“ Dann wollten die Mitarbeiter Mangold nicht mehr aufs Gelände lassen. Beckenbauer aber bat darum, den Fan durchzulassen. „Er hat alle meine 20 Karten unterschrieben, so wie er es versprochen hatte. Das rechne ich ihm hoch an.“ Die Hälfte der Beckenbauer-Autogramme verteilte Mangold dann auf der Schüler-Weihnachtsfeier des BC Aichach, für den er viele Jahre am Ball war: „Die haben sich richtig gefreut. Das war früher noch richtig was wert.“

Apropos Wert – Mangold hatte überlegt, seine Sammlung zu verkaufen, doch seine Tochter riet ihm davon ab: „Den Wert zu schätzen ist schwierig. Bestimmt gibt es Leute, die mehrere Tausend Euro zahlen würden, für andere ist es Schrott.“

Rummenigge schrieb er: "So geht's nicht"

Neben Beckenbauer holte sich Mangold noch weitere Autogramme persönlich ab. FC Augsburg Legende Helmut Haller passte er beim Freundschaftsspiel gegen den BC Aichach ab. Und Bayern-Torhüter Sepp Maier stattete Mangold einen Besuch im Tennisheim des TC Aichach ab. „Der hat damals gegen Reiner Laske gespielt und sauber verloren. Er hatte zwar keine Karten dabei, aber mir später eine geschickt.“

Jede Zusendung der Stars akzeptierte der Aichacher aber nicht – so etwa die von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. „Da war nur ein Stempel drauf und keine echte Unterschrift. Also habe ich zurückgeschrieben und ihm mitgeteilt, dass das so nicht geht.“ Wenig später kam dann erneut Post aus München – diesmal mit Stempel und Unterschrift. Auch von Steffi Graf und Boris Becker erhielt Mangold lediglich gestempelte Karten – auf die Original-Unterschriften wartet er aber bis heute.

Auf Antwort von Messi und Cristiano Ronaldo wartet Mangold noch

Nicht persönlich getroffen hat Mangold die Box-Legende Muhammad Ali. Der Superstar schickte ihm aber dennoch eine Autogrammkarte zurück: „Das war schon etwas Besonderes, weil ich es nicht erwartet habe. Es hat etwas gedauert, aber dann war es umso schöner.“

Auf manche Antworten wartet der Aichacher bis heute. Etwa auf die von Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo: „Das ist schade, aber kein Beinbruch.“ Von Papst Johannes Paul II bekam er zumindest eine Absage: „Der Papst gibt keine Autogramme, hat man mir mitgeteilt.“ Unterschrieben hatte das Rückschreiben damals ein gewisser Kardinal Josef Ratzinger. Mangold: „Wenn ich gewusst hätte, dass er später Papst wird, hätte ich es aufgehoben. So habe ich es weggeschmissen.“

