Bei AWG zieht vorerst kein Discounter ein

Vorgesehene Waren kollidieren mit dem Aichacher Einzelhandelskonzept. Bauantrag für Norma-Erweiterung

Der Modefachmarkt AWG (Alle werden glücklich) war 2003 an der Schrobenhausener Straße auf den Lebensmitteldiscounter Aldi gefolgt. Anfang 2019 meldete AWG Insolvenz an und schloss schließlich auch die Filiale in Aichach. In dem Markt sollte nun ein Non-Food-Discount-Aktionsmarkt einziehen. Das vorgesehene Sortiment verträgt sich allerdings nicht mit dem Einzelhandelskonzept, das die Stadt derzeit fortschreibt.

Wie Helmut Bauman vom Bauamt erläuterte, bietet der Betreiber etwa 6000 verschiedene Alltagsprodukte an, von denen etwa ein Drittel dauerhaft im Sortiment ist. Etwa 100 bis 150 Artikel wechseln ständig. Angeboten werden sollten Dekorationsartikel, Heimwerkerbedarf, Kosmetik, Körperpflege, Putz- und Reinigungsmittel, Garten- und Outdoor-Artikel, verpackte Lebensmittel und Getränke, Tier-, Multimedia- und andere Artikel. Ebenfalls vorsehen ist aber auch eine Reihe von Waren, die laut dem Einzelhandelskonzept der Stadt zentrumsrelevant sind und daher nur in der Innenstadt angeboten werden dürfen. Dazu zählen Büro- und Hobbyartikel, Haushaltswaren und Elektroartikel, Textilien und Lederwaren, Spielzeug und Unterhaltung, Heimtextilien und Bettwäsche sowie Sportartikel.

Die Stadt hat dazu das Büro Salm & Stegen um Rat geben, das derzeit das Einzelhandelskonzept der Stadt fortschreibt. Dieses riet, das Grundstück zu überplanen, zumal sich das Sortiment in weiten Teilen mit der Innenstadt überschneidet. Angesichts der Leerstände in der Unteren Vorstadt folgte der Bauausschuss diesem Rat. Die Bauvoranfrage soll zurückgestellt werden. Dem Stadtrat empfiehlt der Ausschuss einstimmig, dann einen Bebauungsplan aufzustellen und auf der Grundlage des fortgeschriebenen Einzelhandelskonzeptes die dort erlaubten Sortimente festzulegen.

Der Lebensmittelmarkt Norma an der Martinstraße will erweitern. Der Lebensmittelmarkt soll rund 730 Quadratmeter mehr Verkaufsfläche bekommen. Der Bäckereiverkauf soll verlegt werden und Gastraumfläche bekommen, zusammen insgesamt über 50 Quadratmeter. Im Wege stand diesem Vorhaben bislang die Hochwassergefahr auf der benachbarten Rabl-Wiese. Um die Bebauung möglich zu machen, hat die Stadt gerade den Bebauungsplan geändert. Bevor gebaut wird, muss allerdings auf dem Grundstück Retentionsraum geschaffen werden mit einem Volumen von rund 470 Kubikmetern. Wie mehrfach berichtet, gehen die Fachleute davon aus, dass sich dann die Hochwassersituation dort nicht verschlechtert. Erich Echter (CWG) hatte dennoch Zweifel an den Berechnungen und stimmte als Einziger gegen den Bauantrag.

Mit der Erweiterung wären eigentlich 73 Stellplätze erforderlich, es gibt jedoch nur 64. Die weiteren neun Stellplätze müssen abgelöst werden. Möglich ist das laut Baumann, weil die Besucher der Gastronomie und der Spielhallen, die sich ebenfalls auf dem Grundstück befinden, sich zeitlich nur wenig mit den Norma-Kunden überschneiden.

