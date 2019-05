vor 40 Min.

Bei Bahnsteigen will Bahn heuer nachbessern

Bürgerversammlung I: Vorplatz erst nach Landesausstellung

In den Bürgerversammlungen in den Aichacher Stadtteilen Algertshausen und Walchshofen (weitere Berichte auf dieser Seite) ging Bürgermeister Klaus Habermann auf Projekte rund um den Bahnhof besonders ein. In seinem Bericht erinnerte er an die Bahnunterführung – neben dem B-300-Ausbau das zweite Mammutprojekt in Aichach. 2018 wurde die Bahnhofstraße mit dem Kreisverkehr neu gestaltet.

Was angesichts des von der Stadt umfassend renovierten Bahnhofsgebäudes noch fehlt: der Bahnhofsvorplatz, der auch eine funktionalere Verbindung zu den Bus- und Park-and-ride-Plätzen bekommen soll. Wie berichtet, ist Aichach eine von fünf Referenzkommunen im Projekt „Zugang zur Bahn“ des bayerischen Innenministeriums unter Leitung der Technischen Universität (TU) München. Dort wird sich erst nach der Landesausstellung etwas tun. Die Umgestaltung muss auch noch aufgeplant werden, so Habermann. Verbessert werden soll insbesondere die fußläufige Verbindung zum Bahnhof. Für Radler wird mit doppelstöckigen Fahrradständern mehr Abstellfläche geschaffen.

Schwierig ist laut Habermann die Verbesserung der Situation an den Bahnsteigen, an der die Stadt gemeinsam mit dem Fahrgastverband Pro Bahn arbeitet. Die Bahnsteige müssten eigentlich komplett erneuert werden, so Habermann. Tut die zuständige DB Station & Service das, verliert sie aber den Bestandsschutz. Sie müsste dann nach den derzeitigen Vorgaben einen kreuzungsfreien Zugang zum zweiten Bahnsteig mittels einer Unter- oder Überführung schaffen. Abgesehen von den immensen Kosten wäre das in Habermanns Augen auch städtebaulich keine wünschenswerte Lösung. Deshalb soll zunächst lediglich nachgebessert werden, berichtete er. Die Bahn habe das dieses Jahr in ihrem Haushalt vorgesehen.

Ebenfalls in diesem Jahr soll am Bahnhof das alte mechanische Stellwerk mit zusätzlicher Sicherheitstechnik nachgerüstet werden. Für Habermann nach dem Zugunglück vom Mai 2018 eine besonders gute Nachricht. In diesem Zusammenhang zollte der Bürgermeister in Algertshausen den Anwohnern am Bahndamm nochmals seinen Respekt, die bei dem Unglück ohne zu zögern von dem Unglück Betroffenen geholfen haben. (bac)

