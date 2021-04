Bei Besuch in Aichach: Olympiasieger Wolfermann sieht Olympia in Gefahr

Plus Bei einem Besuch in Aichach erzählt Klaus Wolfermann von seiner sportlichen Watschn auf dem Weg zum großen Coup 1972 in München. Was ihn nach Aichach führt.

Als Star mag man ihn einordnen, Klaus Wolfermann, der bei den Olympischen Spielen in München seine Sternstunde erlebte, wo er Gold mit dem Speer holte. Von Allüren aber ist bei dem gebürtigen Franken, der kürzlich 75 Jahre jung wurde, so gar nichts zu spüren.

Typisch dafür jene Episode zu Beginn seines kurzen Gastspiels vor einigen Tagen in Aichach: "Ihr habt ein Städtchen, das ist sensationell." Dann nahm der überaus rüstige Senior einen Scheck über 2000 Euro entgegen, den Werner Lustig als Geschäftsführer der wl 2 invest GmbH, einer Immobiliengesellschaft, ausgestellt hatte und der für die Kinderhilfe Organtransplantation bestimmt ist.

Olympiasieger Klaus Wolfermann war in Aichach zu Gast. Foto: Erich Echter

Wenig später trug sich der prominente Gast ins Goldene Buch der Stadt Aichach ein. Unter dem Namenszug findet man einen stilisierten Speerwerfer, ein kleines Kunstwerk. Bürgermeister Klaus Habermann stellte dem Besucher ein besonderes Geschenk in Aussicht: Beim nächsten Besuch in der Kreisstadt an der Paar wird er dem Ehepaar Wolfermann eine exklusive Stadtführung mit ihm ermöglichen. Wie lange Habermann dieses Amt bereits ausübe, wollte der Gast wissen: "25 Jahre, das sagt viel aus, eine heftige Zeit."

Einen Speer möglichst weit segeln zu lassen, das ist nicht jedermanns Sache. Wie kam Klaus Wolfermann zu dieser Disziplin in der Leichtathletik? Im Schulsport ließ er den Schlagball über 100 Meter weit fliegen. Einmal - an diese Geschichte kann er sich aufgrund der Folgen noch gut erinnern - landete die kleine Kugel nicht irgendwo im Grünen, sondern auf einem Auto. Dessen Besitzer verpasste dem Olympiasieger in spe eine Watschn.

Starke Konkurrenz in Skandinavien

Die sportliche Entwicklung aber ließ sich nicht mehr aufhalten, zunächst über Mehrkämpfe. "Und dann bin ich die Höhle des Löwen gegangen." Mit diesem Satz umschreibt Wolfermann seine Gastspiele in Skandinavien, wo traditionell starke Speerwerfer zu Hause sind. Und das bekam der Gast aus Bayern nicht nur einmal zu spüren. Die Niederlagen fielen so deftig aus, dass der sich beinahe schämte, den Heimflug anzutreten. Doch im Nachhinein erwiesen sich diese sportlichen Ohrfeigen als Wegweiser für Großtaten. 1968 bei den Olympischen Spielen in Mexiko-City lernte er Janis Lusis kennen, dem er vier Jahre später in München um winzige zwei Zentimeter das Nachsehen gab. Seither verband die beiden eine echte Freundschaft, ehe Lusis 2020 starb. Wolfermann verbesserte 1973 den Weltrekord. Dieser Coup wurde mit dem Titel Sportler des Jahres belohnt, zum zweiten Mal in Folge.

Speerwerfer Klaus Wolfermann trägt sich in das Goldene Buch der Stadt Aichach ein, beobachtet von Bürgermeister Klaus Habermann (rechts) und Unternehmer Werner Lustig (links), der ihn nach Aichach eingeladen hat. Foto: Erich Echter

Teil zwei der sportlichen Karriere ist weniger bekannt. Bei einem Sportlerball meinte Georg Heibl zu ihm: "Du traust dich nicht, mit mir zu fahren." Ein Irrtum. Drei Jahre lang fungierte Wolfermann nun als Bremser im Viererbob von Heibl. Mit einer gewissen Skepsis richtet der Mann, der in Penzberg lebt, den Blick in Richtung Ferner Osten: "Ich bin gespannt, wie das gelöst wird. Ich hoffe, dass alle gesund zurückkommen", sagt er zu den Olympischen Spielen in Tokio: "Wenn die Olympischen Spiele jetzt wieder verschoben oder abgesagt werden, dann könnten wir so weit kommen, dass es Olympische Spiele nicht mehr geben wird."

Wolfermann engagiert sich für die Kinderhilfe Organtransplantation

Über den Sport spricht Wolfermann nach wie vor mit Begeisterung. Das Gleiche lässt sich sagen, wenn die Rede auf die Kinderhilfe Organtransplantation (KiO) kommt. Hans Wilhelm Gäb, der in vielen Bereichen Top-Positionen besetzte und dem selber ein Organ eingesetzt werden musste, hat ihn dazu animiert. Heute organisiert der 75-Jährige zusammen mit seiner Ehefrau 16 Veranstaltungen im Jahr, die dazu dienen, neue Kontakte zu knüpfen und neue Spender zu finden. So kam auch der Kontakt mit Werner Lustig bei einem Golfturnier zustande. Dieser spendete jetzt mit seiner Immobiliengesellschaft wl 2 invest 2000 Euro für die KiO.

Werner Lustig (rechts) spendet mit seinem Unternehmen 2000 Euro an die Kinderhilfe Organtransplantation (KiO), die Speerwerfer Klaus Wolfermann unterstützt. Foto: Erich Echter

Mit dem gespendeten Geld kann man beispielsweise einer Mutter unter die Arme greifen, die ihr operiertes Kind besuchen und auf dem Weg in Richtung Genesung begleiten will. Andere Promis wie Johannes B. Kerner oder Günther Jauch weiß Wolfermann an seiner Seite im Bemühen, kleine Erdenbürger mit schweren Problemen von Geburt an wirkungsvoll zu unterstützen: "Es rentiert sich, dass man diesen Leuten hilft."



Das ist die Kinderhilfe Organtransplantation e. V. (KiO )

Der Verein Kinderhilfe Organtransplantation unterstützt Kinder und Familien, die vor und nach der schweren Operation Betreuung und materielle Hilfe brauchen. KiO finanziert sich ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Ins Leben gerufen wurde KiO im Februar 2004 vom Verein „Sportler für Organspende“, in dem mehr als 100 Olympiasieger und Weltmeister seit langem Aufklärungsarbeit für Organspende leisten.

KiO unterstützt Kinder mit kranken Organen und deren Familie vor und nach einer Transplantation in sozialen Notlagen. In Deutschland wird täglich ein Kind transplantiert und stehen ständig etwa 850 Kinder auf der Warteliste für ein lebensrettendes Organ. KiO unterstützt in Härtefällen finanziell und hat spezielle Freizeit Programme entwickelt, die Kindern nach oft jahrelanger Krankheit neues Selbstvertrauen geben und dem Zusammenalt der Familien guttun.

Seit 15 Jahren organisieren KiO-Botschafter Klaus Wolfermann und seine Frau Friederike jährlich deutschlandweit rund 15 Sportveranstaltungen, darunter viele Golfturniere, bei denen ordentlich Geld in die KiO Kassen kommt.

