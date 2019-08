11:19 Uhr

Bei Brand in einem Einfamilienhaus entsteht ein Schaden von 10.000 Euro

Ein defekter Akku war wohl die Ursache für einen Brand in einem Einfamilienhaus in Sielenbach am Montagabend. Bewohner verhinderten, dass sich das Feuer ausbreitete.

In einem Einfamilienhaus am Finkenweg in Sielenbach hat es am Montag gegen 20.30 Uhr gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte ein Feuermelder die Bewohner. Sie konnten verhindern, dass sich der Brand ausbreitete. Die Feuerwehren aus Sielenbach, Tödtenried, Aichach und Wollomoos löschten die Flammen endgültig.

Polizei: Ursache war ein defekter Akku

Ursache des Brandes war ein defekter Akku in einem Arbeitszimmer im Erdgeschoss. Das Zimmer, in dem der Brand entstand, wurde stark verrußt. Ein Gebäudeschaden ist nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden. Der Schaden liegt etwa bei 10.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. (phis)

Themen Folgen