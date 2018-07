vor 37 Min.

Bei Kinderturnfest in Aichach sind 2400 Leute aktiv

Zum Abschluss der dreitägigen Veranstaltung gibt es viel Lob für den TSV Aichach. Warum eine Gruppe vom TSV Jetzendorf eine Nachtschicht einlegt

Von Johann Eibl

Ein Bayerisches Kinderturnfest auf die Beine zu stellen, das kommt einer Mammutaufgabe gleich. Der TSV Aichach hat diese Veranstaltung am letzten Wochenende im Juli übernommen. Den Kraftakt hat der Verein mit Bravour gemeistert.

Am Sonntag gegen 16.25 Uhr teilte Walter Opiela, der sonst für die Vereinshalle zuständig ist, erfreut mit: „Wir sind fast fertig mit dem Abbauen.“ Zu diesem Zeitpunkt liefen in der Halle am Gymnasium noch die letzten Wettkämpfe. Lediglich das große Zelt wird erst am heutigen Montag zerlegt und dann abtransportiert.

„War eine Rieseng’schichte“, zeigte sich Bürgermeister Klaus Habermann gegenüber den AN ausgesprochen erfreut über den Verlauf der drei Tage. „Ich bin hellauf begeistert. Der TSV hat das wirklich ausgezeichnet gemacht. Man kann sich vorstellen, was da an Arbeit dahintersteckt. War eine schöne Werbung für Aichach.“ Die Turngala, die er am Samstag zusammen mit seiner Ehefrau Heidi anschaute, nannte Habermann erstklassig.

Diesen Ausführungen stimmte Christine Königes, Vorsitzende der Bayerischen Turnerjugend, zu. Sie blickte zurück: „Wir haben im März mit den Planungen für die Turngala begonnen, das ist ein Wahnsinnsaufwand. Dass so viele Menschen da sind, die helfen, das ist einfach eine tolle Sache. Nur so geht’s.“ Dann rechnete Königes vor: 1700 Kinder, 100 Kampfrichter, 100 Betreuer, 250 Sportler bei der Gala und dazu 250 Mitglieder des TSV Aichach. Damit kommt sie auf eine Gesamtzahl von rund 2400.

Dass gelegentlich Kleinigkeiten zu beklagen waren, das war bei den Dimensionen des Events unvermeidlich. Am Sonntag fiel ein Drucker aus, der die letzten Resultate in der Halle hätte zu Papier bringen sollen. Zum Finale im Zelt neben der Bundesstraße war auch Bernhard Kränzle gekommen, der Vizepräsident des Bayerischen Landessportverbandes. Hier konnte man noch einmal sehen, wie wohl sich die Kinder aus ganz Bayern in Aichach fühlten. Auf der Bühne schlugen sie Räder, zeigten Handstände und hüpften begeistert rum. Bei der Gelegenheit konnte man auch erfahren, wer in der Nacht zum Sonntag, genauer gesagt zwischen 22 und 2 Uhr, die Halle am Gymnasium für die letzten Wettkämpfe umgebaut hatte. Es war eine Gruppe vom TSV Jetzendorf.

Peter Hermannstädter, ein Vertreter von TSV-Chef Klaus Laske, nahm in der Organisation eine Schlüsselposition ein. Dass so viele Besucher bei den Wettkämpfen zu sehen waren, das führte der Mann, der am Freitag 71 Jahre alt wurde, auf das hochsommerliche Wetter zurück. Dann nannte er noch einen weiteren Grund: „Das ist die zentrale Lage von Aichach.“

Hermannstädter war voll des Lobes: „Im TSV-Bereich war das Spitze, beispielhaft, vor allem auch, was die Nici geleistet hat die letzten Wochen.“ Damit sprach er die Geschäftsführerin Nicole Vogt an. Die meinte lächelnd: „Jetzt kenne ich alle Mitglieder, fast alle.“ In der Nacht zum Sonntag schliefen 1000 Kinder in Aichach und erhielten dann ein Frühstück „wie in einem Hotel“, war zu hören.

Hermannstädter wies darauf hin, dass die Brauerei Kühbach für dieses Kinderfest 13000 Flaschen an Getränken gratis zur Verfügung stellte. Erfreulich fiel auch die Bilanz vonseiten des Bayerischen Roten Kreuzes aus. An die 30 Einsätze waren erforderlich, doch in keinem Fall waren wirklich gravierende Probleme zu beklagen.

