vor 33 Min.

Bei Lechraingruppe haben Pflichtaufgaben Vorrang

Mitarbeiter des Wasserverbands in Todtenweis konzentrieren sich 2020 auf Sanierungen in verschiedenen Gemeinden

Von Johann Eibl

Die Sanierungsarbeiten, die im kommenden Jahr anstehen, werden die Mitarbeiter des Wasserverbandes Lechraingruppe übernehmen; die Erschließung der beiden neuen Baugebiete in den Gemeinden Petersdorf und Rehling wird ausgeschrieben und an Firmen vergeben. Das war die wichtigste Entscheidung, die bei der Sitzung dieses Zweckverbandes am Dienstag in Todtenweis getroffen wurde. Thomas Eberle regte an, danach sollte man die Frage stellen, ob der Personalstand ausreicht.

Wenn aus dem alten Sportplatz in Alsmoos ein neues Baugebiet wird, dann sind 17 Hausanschlüsse zu legen. Dietrich Binder, der Petersdorfer Bürgermeister, rechnete vor, dass damit 1,5 Personen ein Jahr beschäftigt seien. Für die Arbeiten am neuen Baugebiet in Rehling, wo 40 Häuser entstehen werden, wurde bereits ein Ingenieurbüro eingeschaltet.

Der Zweckverband hat noch genügend Aufgaben

Der Zweckverband wird 2020 noch genügend Aufgaben zu erledigen haben. Etwa mit der Ortsdurchfahrt in Binnenbach und mehreren Bauplätzen in Aindling, mit der Sanierung des Eichenwegs in Alsmoos und der Hambergstraße in Rehling sowie der St.-Ulrich-Straße in Todtenweis. Dem Wasserverband gehören neben den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Aindling mit Todtenweis und Petersdorf auch der Wasserzweckverband Hardhofgruppe an, der unter anderem Rehling mit Wasser beliefert.

Wie die anfallenden Arbeiten in den nächsten Jahren grundsätzlich zu verteilen sind, über dieses Thema wurde länger debattiert. Andreas Lamminger aus Petersdorf vertrat die Auffassung, zuerst müsse man sich um die sogenannten Pflichtaufgaben kümmern. Über die restlichen Aufgaben sollte man Fall zu Fall entscheiden. Konrad Carl, der Vorsitzende des Verbands, plädierte dafür, die Federführung für alle Vorhaben nicht aus der Hand zu geben. Danach sollte man Subunternehmen oder Leiharbeiter einschalten. Zuvor aber setzte er sich dafür ein, das eigene Personal zu stärken und zu qualifizieren. Tomas Zinnecker, der Aindlinger Bürgermeister, vertrat die Ansicht: „Es wird immer eine Gratwanderung sein personell.“ Um Engpässe zu vermeiden, wurde auch vorgeschlagen, die gemeindlichen Bauhöfe zumindest für kurze Zeit um Unterstützung zu bitten.

Die Ergebnisse der örtlichen Rechnungsprüfung für das Jahr 2018 trug Walter Pasker aus Aindling detailliert vor. Auch hier stand die Personalstärke des Verbands wiederholt zur Debatte. Ende 2018 waren 729 Überstunden verzeichnet sowie 56,5 Tage ausstehender Urlaub. Wie es hieß, soll der bis zum 31. März 2020 genommen werden. Ferner drängte Pasker darauf, die Mitglieder des Verbands sollten ihre Anmeldungen sorgfältiger vornehmen. Er deutete weitere Erhöhungen des Wasserpreises an.

Lamminger verlangte, die Inventur sollte jedes Jahr an einem festen Termin erfolgen. Konrad Carl wies auf die „steinalten Versorgungsnetze“ hin und gab zu bedenken: „Die Anforderungen werden drastisch höher, es ist nicht jeder Tag planbar.“ Ähnlich äußerte sich Zinnecker, der am vergangenen Wochenende mit dem Bayerischen Gemeindetag unterwegs war: „Die Vorschriften werden sich verschärfen. In fünf Jahren werden alle chloren, auch wenn es keiner will.“

