Bei Sand ist eine Photovoltaikanlage auf freier Fläche geplant

In Todtenweis ist nördlich der Kreisstraße eine Freiflächen-Fotovolktaikanlage geplant.

Plus Die Freiflächen-Photovoltaikanlage soll nördlich der Kreisstraße entstehen. Im Gemeinderat Todtenweis gibt es unterschiedliche Stimmen. Warum das Gremium noch keine Entscheidung fällt.

Von Johann Eibl

In der Nähe des Todtenweiser Ortsteil Sand ist eine Photovoltaikanlage auf freier Fläche angedacht. Ein Investor möchte die Pläne bald realisieren. Eine Zustimmung hat er vom Gemeinderat aber noch nicht bekommen.

Das liegt auch daran, dass der Antragsteller kurzfristig seine Pläne änderte. Die Anlage war zunächst nördlich der Kreisstraße westlich von Sand geplant. Nun soll sie zwischen Flutkanal und Mandlinggraben entstehen. Aus diesem Grund fasste der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend noch keinen Beschluss. Erst müsse der geänderte Antrag vorliegen, hieß es.

Todtenweiser Räte rechnen mit weiteren Anträgen für Photovolktaikanlagen

Michael Hofberger sah grundsätzlich keinerlei Probleme. "Warum sollen wir das nicht genehmigen? Wenn stört das denn da?", fragte er. Bernhard Riß holte weiter aus. Bei einer Zustimmung müsse man damit rechnen, dass weitere Vorhaben dieser Art anstehen. "Dann werden normale Landwirtschaftsbetriebe unter Druck geraten", schilderte Riß die Folgen aus seiner Sicht. Er berichtete davon, dass für eine Jahrespacht pro Hektar 4000 Euro geboten würden. Daher sollte sich der Gemeinderat nun überlegen, wo er sich Anlagen auf freier Fläche vorstellen könne und wo nicht.

"Die Investoren warten schon", ergänzte Kilian Leopold, der vor einer Zersiedelung warnte. Gleichzeitig plädierte er dafür, Anlagen auf den Dächern zu platzieren. Laut Riß wäre die Südseite der Bauschuttdeponie als Standort denkbar.

Räte üben Kritik an der Besetzung der Kabisbachgruppe

Bei der jüngsten Sitzung des Abwasserzweckverbands Kabisbachgruppe sechs Tage war davon die Rede, dass Aindling und Todtenweis in der dortigen Versammlung jeweils mit vier Mitgliedern vertreten sind, Petersdorf künftig mit zwei; bisher war nur einer dabei. Diese Aufteilung kritisierten mehrere Redner. Bürgermeister Konrad Carl dagegen verteidigte diese Entscheidung als korrekt. Die Kabisbachgruppe übernimmt Aufgaben, die bisher von Mitarbeitern der Gemeinde erledigt wurden. Außerdem darf Todtenweis den Hauptsammler des Zweckverbandes nutzen. An den Bürgermeister erging der Auftrag, alles Nötige für den Stromliefervertrag für die Jahre 2021 bis 2023 in die Wege zu leiten.

