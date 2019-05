00:32 Uhr

Bei Schlaganfall zählt jede Minute

Facharzt informiert bei einem Vortrag in Aichach über Ursachen und Symptome, aber auch über Therapien

Ein Informationsabend zum Thema „Schlaganfall – Wenn plötzlich nichts mehr ist, wie es war“ findet am Donnerstag, 23. Mai, in Aichach statt.

Frau M. sitzt mit ihrem Ehemann beim Mittagessen. Auf einmal sieht sie alles doppelt. Plötzlich kann sie auch ihren Arm nicht mehr bewegen. Als sie ihrem Mann sagen möchte, dass sie sofort den Rettungsdienst benötigt, stellt sie fest, dass sie auch nicht mehr richtig sprechen kann.

Solche Situationen können jeden treffen, heißt es in der Pressemitteilung. Die „schlagartig“ auftretende Durchblutungsstörung oder Einblutung einer Gehirnregion, beispielsweise durch einen Gefäßverschluss verursacht, führt zu einer Unterversorgung mit Sauerstoff und damit zu einem Schlaganfall. Entgegen landläufiger Meinung sind davon nicht nur ältere Menschen betroffen. Um erfolgreich behandeln zu können, ist jede Minute wichtig. Je schneller Schlaganfallpatienten fachärztlich, professionell behandelt werden, desto mehr betroffene Gehirnzellen können vor dem Absterben bewahrt, bleibende Schäden verringert und Überlebenschancen erhöht werden. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Begegnen-Begleiten-Betreuen veranstalten die Betreuungsstelle des Landratsamtes Aichach-Friedberg und die Betreuungsvereine des Caritasverbandes und des BRK einen Informationsabend zum Thema Schlaganfall. Referent ist Joachim Durner von der Fachklinik Ichenhausen, ärztlicher Direktor der Bereiche Neurologie, Geriatrie und Innere Medizin. Er wird in seinem Vortrag auf Risikofaktoren, Ursachen und Symptome eingehen. Weiter informiert er darüber, welche Akutbehandlungen sowie Therapien notwendig sind, um den Verlust von Fähigkeiten zu verhindern oder bereits verloren gegangene Fähigkeiten wieder zu erlangen. Die Zuhörer können Fragen stellen.

Der Informationsabend findet am Donnerstag, 23. Mai, im Landratsamt Aichach-Friedberg, Münchener Straße 9 in Aichach statt (großer Sitzungssaal im Erdgeschoss). Beginn ist um 19 Uhr. Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Auf Wunsch werden Teilnahmebestätigungen ausgestellt. (AN)

Themen Folgen