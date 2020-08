vor 52 Min.

Bei Schweißarbeiten: Brand an Mittelschule Aindling

Bei Schweißarbeiten gerät am Freitag an der Mittelschule Aindling eine Fuge in Brand. Die Arbeiter können das Feuer löschen, brauchen aber Hilfe.

Bei Schweißarbeiten gerät am Freitag an der Mittelschule Aindling eine Fuge in Brand. Die Arbeiter können das Feuer löschen, brauchen aber Hilfe.

Bei Schweißarbeiten geriet am Freitag gegen 9 Uhr an der Mittelschule Aindling der Gummi einer Dehnungsfuge in Brand.

Brand an Aindlinger Schule: Wärmebildkamera hilft

Obwohl das Feuer laut Polizei von den Arbeitern selbst gelöscht wurde, musste die Feuerwehr zur Vermeidung eines möglichen Schwelbrandes innerhalb der Fuge mit einer Wärmebildkamera anrücken. Zur Schadenshöhe liegen keine Erkenntnisse vor. (AZ)

Themen folgen