Bei der Kunstmeile 2020 wird ganz Aichach zu einem Freiluftmuseum

Plus Bei der Kunstmeile in Aichach sind besonders viele Werke im öffentlichen Raum zu sehen. 60 Teilnehmer aus ganz Bayern zeigen ihre Arbeiten. Wann es losgeht.

Die Kunstmeile findet in Aichach bereits seit 18 Jahren statt, aber dieses Jahr wird sie größer, offener und überregionaler. Nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie nimmt die Kunst im freien Raum eine größere Rolle ein. Mehr als 60 Künstler aus der Region und aus ganz Bayern präsentieren bei der „Kunstmeile 2020“, so der offizielle Titel, drinnen und draußen ihre Werke. Der Startschuss fällt am Freitag, 4. September, um 17 Uhr vor dem Rathaus. Dann wird ganz Aichach bis Freitag, 2. Oktober, zum Kunstraum. Was dabei alles geboten ist.

„Augen auf“ heißt das Werk der Künstlerin Theresia Asam. Bild: Theresia Asam

Wie es in einer Mitteilung der Stadt Aichach heißt, sind neben bekannten Namen auch einige ganz junge Kreative, darunter auch örtliche Kindergartenkinder, unter den Teilnehmern der Kunstmeile. Veranstalter ist diesmal nicht die Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga), sondern die Stadt Aichach, die der Kunst auf öffentlichen Flächen einen größeren Raum bieten kann. Die Aga unterstützt die Stadt. In der Vergangenheit wurden die Kunstwerke überwiegend in Geschäften der Innenstadt gezeigt. Auch diesmal machen etwa 40 Geschäfte mit. Viele davon öffnen am Freitag bis 20 Uhr. Im vergangenen Jahr eröffnete eine Kunstnacht die Kunstmeile, die Kunstnacht musste diesmal aber ausfallen.

Aichachs Bürgermeister Habermann: Wir brauchen Kunst dringend

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann freut sich auf die Veranstaltung: „Dass wir in diesem schwierigen Jahr ein so großes Kunstprojekt während der laufenden Landesausstellung auf die Beine stellen können, freut mich für unsere Stadt und ganz besonders für die Künstlerinnen und Künstler.“ Er fügt hinzu: „Gerade jetzt brauchen wir die Kunst ganz besonders dringend – und Kunstschaffende brauchen dringend eine Plattform.“

Mit Glassäulen und Holzbalken arbeitet Yul Zeser (stehend) am Bouleplatz. Bild: Erich Echter

Dass mehrere Akteure maßgeschneiderte Arbeiten für dieses Projekt anfertigen konnten, liegt laut Mitteilung auch an der Förderung durch „Kunst für uns“, ein Programm des Bayerische Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, zur Unterstützung von Kunst im öffentlichen Raum. Die rund 30 Kunstwerke im Außenbereich können jederzeit von allen ohne Zugangshürden erlebt werden. Zum Beispiel die Installation „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ der Münchner Künstlerin Doris Leuschner, die mit einem feinen Gespinst aus Kupferdraht den Eingang zur Hubmannstraße verzaubert. Oder die luftigen Segel von Antje Sträter unter dem Namen „Hinter der Materialität – Lichtspuren“ in der Eiche am Schlossplatz. Am Eröffnungsabend erklingt in der Eiche eine von Sträters Kunst inspirierte Komposition des Soundkünstlers Bastian Zeiselmair, dessen Klänge schon bei der Fashion Week in Paris und Kopenhagen und bei der London Design Week zu hören waren.

Ein Höhepunkt der Aichacher Kunstmeile 2020 ist nach Angaben der Stadt die große Installation des jungen Münchner Künstlers Yul Zeser: Er hebt durch seine „Definition“ den Bouleplatz beim Köglturm in eine neue Dimension. Bernd Thomas Zimmermann aus Pöttmes ist mit vier Werken vertreten. Die Installation „Waldsterben hoch 2“ befindet sich am San Depot. Für sie war eigens der Kampfmittelsuchdienst im Einsatz, um das Gelände für die Installation freizugeben. Zimmermanns Arbeit „Auch Du“ aus gebrauchten Autoreifen im Grünzug Paar beim roten Klaus ist aus Sicherheitsgründen nur am Freitag, 4. September, zu sehen.

Akteure aus Augsburg bei der Kunstmeile in Aichach

Der Graffiti-Verein Die Bunten aus Augsburg wird am Eröffnungswochenende in der Bahnhofstraße eine mobile Schwabenwand live gestalten. Ebenfalls nur am Eröffnungswochenende zeigt der Verein AIC-Creativ eine Open-Air-Ausstellung in der Hubmannstraße. Auch für Kinder von Kindern ist einiges geboten. Besondere Kunstwerke finden sich am Abenteuerspielplatz mit den kreativen Skulpturen, die der Kindergarten Abenteuer in die Bäume gehängt hat. Der Kindergarten Julius hat seinen Zaun zu einer bunten Unterwasserwelt gemacht, und auf der Wiese am Kreisverkehr Münchner Straße strahlen die lustigen Holzfiguren der Caritas Tagesstätte viel Lebensfreude aus. Auch mehrere Schulen wirken mit, unter anderem die Grundschule Griesbeckerzell-Obergriesbach, die bei der Wiese am Stadtmuseum und an der Gerhauserstraße vertreten ist.

Jazz gibt es zur Eröffnung der Aichacher Kunstmeile. Mit dabei sind auch die Kiesewetters Ramblin´ Rocketeers mit Jan Kiesewetter (Bild). Bild: Mercan Fröhlich

Parallel zur Kunstmeile finden vier Termine des Aichacher Musiksommers, des musikalischen Rahmenprogramms zur Landesausstellung, statt. Zum Auftakt am Freitag spielen zwei Jazzformationen. Das Trio Wah mit Bastian Walcher (Klavier), Joachim Holzhauser (Schlagzeug) und Andreas Bauer (Bass) sowie Kiesewetters Ramblin’ Rocketeers mit Andreas Unterreiner (Trompete), Jan Kiesewetter (Tenorsaxophon), René Haderer (Kontrabass) und Tilman Herpichböhm (Schlagzeug). Sie haben alte Swingstandards aus dem Great American Songbook im Programm. Die Bands spielen von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr vor dem Rathaus und der Spitalkirche. Am Brunnen vor der Sparkasse gibt es ab 17 Uhr ein kleines Kinderprogramm. (AZ)

Weitere Infos zur Kunstmeile gibt es online bei der Stadt Aichach.

