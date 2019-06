vor 55 Min.

Bei der Kunstnacht wird Aichach zum großen Atelier

Aichach liebt die Kunst und die Kunst ist gerne in der Stadt. Viele Besucher erleben eine lange, interessante Kunstnacht. Viele Schüler machen begeistert mit.

Von Vicky Jeanty

Die Aichacher Kunstnacht war am Freitagabend nach dem offiziellen Ende um 22 Uhr keineswegs zu Ende. Dafür waren die Nacht zu lau, die Liegestühle zu bequem und die Stimmung zu entspannt. Das gemütliche Nachglühen folgte auf die Kunstnacht, die am Nachmittag um 16.30 Uhr eingeläutet worden war.

Martina Baur und ihre Kollegin Angela Kerle vom Infobüro der Stadt Aichach hatten ein glückliches Händchen, was die Einladung heimischer Künstler und Kunstschaffender aus der Umgebung betraf. In Zusammenarbeit mit der Aktionsgemeinschaft Aichach (AGA), waren sie für die Organisation einer Veranstaltung zuständig, die allen Altersklassen einen Zugang zur Kunst schaffen sollte.

Mediterranes Flair in Aichach

Das klappte auf Anhieb gut, auch wenn die Innenstadt zeitweise durchaus noch dichter hätte bevölkert sein können. Bürgermeister Klaus Habermann dankte allen für ihr großes Engagement und dem Wettergott für die sommerliche Bescherung am makellos blauen Himmel. Der Rathauschef sollte recht behalten mit seiner Prognose, dass Aichach in ein mediterranes Ambiente eintauchen werde.

Dafür ging die Stadt in die Vollen. Geschäfte waren bis 22 Uhr geöffnet, Kunst und Unterhaltung in großer Vielfalt beherrschten den öffentlichen Raum. Ausstellungen im San-Depot, im Köglturm, im Eichenhain am Tandlmarkt und in vielen Geschäften warteten auf die Gäste. Beim Schlendern durch die Innenstadt blieb der Blick immer wieder an exponierten Objekten hängen.

Aichacher Schüler gestalten Müllzopf

Eine wuchtige männliche Holzfigur stand mit dem Rücken zum Oberen Tor, aus dem sich ein aus Plastikmüll geflochtener Zopf wand. Er stammte aus dem Kunstraum der neunten Klassen des Aichacher Gymnasiums. Der recycelte Müllschopf besteht aus drei Bahnen à zehn Metern, die nach dem Bügeln verknotet wurden. „Für den Zopf haben wir fünf Wochen gebraucht. Daraus machen wir später Müllmäppchen“, sagen die Schülerinnen Dilara, Zehra und Amélie. Kunstlehrerin Fiona Bader bestätigte: Ihre Schüler seien auf Anhieb von der Idee begeistert gewesen. Schulleiterin Renate Schöffer versprach, den „Rapunzel-Zopf“ später eine Weile am Gymnasium baumeln zu lassen.

Noch längere Zeit steht Stephan Kreppolds Holz-Objekt vor dem historischen Rathaus. Sein halb aufgeklappter Fächer, aus Eschenholz gefertigt, suggeriert – subtil und sinnfällig – die sich anbahnende Klimakatastrophe. Er ist versehen mit der vielsagenden Feststellung: „Weil’s wärmer wird“.

Andernorts durften die Besucher selber mitgestalten. Geduldig klebten Kinder Mosaiksteinchen an das neue Aichacher Maskottchen Aichi, während sich die Größeren mit der Spraydose auf einer Leinwand in der Graffiti-Kunst versuchten. Eine junge Sprayerin nahm die Mund-und Nasenmaske ab und rieb sich das Handgelenk. „Ich mache das zum ersten Mal und es ist ganz schön anstrengend“, gestand sie.

Graffiti hinter dem alten Aichacher Rathaus

Wie echte Profis das machen, begeisterte die beiden 16-jährigen kunstaffinen DHG-Schülerinnen Ronja und Cora, die hinter dem Alten Rathaus Platz genommen hatten. Ronja versicherte: „Ich habe Kunst als Leistungsfach, und das hier ist toll.“ Die Sprayer kamen immer wieder ins Gespräch mit den Passanten. Diese verfolgten fasziniert die allmähliche Entstehung eines überdimensionierten Graffitis mit eindeutiger Botschaft: „Freiheit“ war fünf Mal im unteren Teil herauszulesen.

Auch an den zwei bunt besprühten Freiluftklavieren herrschte reges Treiben. Selbstversunken, gelegentlich vierhändig, wurde munter drauflos improvisiert. Der zwölfjährige Linus, der mit seinem Cousin Anton zugange war, erzählte: „Wir haben mal Klavier gelernt.“ Vorsorglich hatte er sein Käppi für eventuelle Spenden ausgelegt.

Gemütliches Straßenfest mitten in Aichach

Überhaupt, die Musik! Aus den gut besetzten Lokalen tönte meist Livemusik, ob von Bands oder Solisten. Am Rathaus liefen Oldies, am Stereostrand-Stand waren sich Profi-Sänger und Musiker selbst genug und sangen, was die Kehlen hergaben. Ein Ehepaar aus Pöttmes war mit dem Motorrad gekommen – gerade rechtzeitig, um die Lichtinstallation an der Steubstraße zu bewundern. „Unsere Tochter hat uns auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht“, berichteten sie. Sie bereuten den Besuch nicht. Auch nicht die Gäste des Pfälzer Weinfestes, vor deren Augen die Gebäude der Steubstraße mitsamt der Pfarrkirche in einem changierenden Farbenspiel aufleuchteten. „Schön, gemütlich, gelungen“, hieß es vielfach von Besuchern, die den Kunstgenuss im Zusammenhang mit der lauen Sommernacht sahen. „Eine tolle Mischung aus gemütlichem Straßenfest und einem guten Schuss Kunst und Kultur“, so zu später Stunde eine Einheimische.

Lesen Sie dazu auch unseren Kommentar: Die Premiere der Kunstnacht ist gelungen

Viele weitere Bilder gibt es hier: