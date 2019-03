23.03.2019

Bei der SGM schlägt der Blitz ein

Mauerbach: Bilanz der Sportgemeinschaft ansonsten positiv

Gut besucht war die Jahreshauptversammlung der SG Mauerbach im Sport- und Gemeinschaftshaus. Vorsitzender Wolfgang Mayr erwähnte in seinem Rückblick eine Vielzahl von Maßnahmen, die der Verein stemmen musste, um das Gebäude und die Anlage in einem guten Zustand zu halten. Dafür leisteten die Mitglieder eine Vielzahl von Arbeitseinsätzen. Mayr bedankte sich dafür herzlich bei allen Helfern. Die positive Bilanz zum Jahr 2018 trübte ein Blitzeinschlag.

Der Vorsitzende hob besonders den „SGM-Frühjahrsputz“ hervor, bei dem sich viele Freiwillige einfanden und einen ganzen Tag lang putzten, werkelten, malerten und die Anlage auf Hochglanz brachten. Auch für dieses Frühjahr ist eine solche Aktion angedacht. Sie findet am Samstag, 27. April, ab 9 Uhr statt. Die Vereinsführung hofft erneut auf eine starke Beteiligung.

Eher unerfreulich war im abgelaufenen Sommer ein Blitzeinschlag, der das gesamte Gebäude lahmlegte, wie Mayr berichtete. Noch Wochen später entdeckten die Mitglieder defekte elektrische Gerätschaften. Nach den Planungen für dieses Jahr und dem großen Dank an alle Sponsoren und Gönner übernahm Geschäftsführer Franz Held seinen Part und präsentierte mit 661 Mitgliedern und einem Kinder- und Jugendanteil von 38 Prozent positive Zahlen. Auch finanziell setzt sich der Trend fort, dass die Sportgemeinschaft mit viel Engagement und Fleiß dem kostenintensiven Sportangebot und den steigenden Ansprüchen gerecht werden kann. Alle Abteilungen schafften es, mit ihren Mitteln ein hochwertiges und altersentsprechendes Sportangebot zu bieten. Für alle Altersklassen gibt es bei der SGM Angebote, Sport in der Gemeinschaft auszuüben. Abschließend bedankte sich Raymund Aigner als Vertreter der Stadt Aichach und des Stadtverbandes für die vielen ehrenamtlichen Stunden. Er zeigte sich angetan von der Vielseitigkeit des Vereins. (AN) "Seite 10

