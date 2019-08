vor 10 Min.

Bei der Westumfahrung tut sich etwas

Für Januar ist ein Erörterungstermin vorgesehen

Von einem Durchbruch zu reden, wäre verfrüht und daher vermessen. Doch bei der Sitzung des Affinger Gemeinderats am Dienstag konnte man dennoch den Eindruck gewinnen, dass sich was tut in Sachen Westumfahrung. Im Januar kommenden Jahres werde es voraussichtlich einen Erörterungstermin bei der Regierung von Schwaben geben, teilten Christian Wunderer und Peter Hartung vom Ingenieurbüro Sweco mit.

„Das ist ein sehr sportlicher Zeitplan“, meinte dazu Josef Schmid: „In sieben Jahren ist nicht viel passiert.“ Diesen Satz wollte Wunderer nicht so stehen lassen, er erinnerte daran, dass eine Menge von Gutachten erstellt worden sei. Georg Faltermeier wollte wissen, wie denn so ein Erörterungstermin ablaufe, den ein Jurist oder eine Juristin leiten wird. Von Bürgermeister Markus Winklhofer bekam er zu hören, dieser Termin sei ähnlich zu sehen wie ein Bauantrag. Da können Betroffene ihre Bedenken und Einwände vorbringen, ehe eine Entscheidung fällt. Wie Tilo Leister, der Leiter der Verwaltung in Affing, auf Anfrage mitteilte, hat die Gemeinde noch nicht alle Flächen erworben, die für den Bau der Umfahrung und für die Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind.

Keine Auskunft gab es zu den möglichen Kosten des großen Projekts. Wunderer sagte dazu: „Das ist nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens.“ Dabei gehe es nur darum, Baurecht herzustellen. Joseph Engelschalk wollte Näheres zu einem möglichen Baubeginn erfahren: „In zehn Jahren oder in 20?“ Auch dazu gab es keine verlässliche Aussage, vielmehr wurde daran erinnert, dass es durchaus zu einer Klage kommen könnte. Wie lange so ein Gerichtsverfahren dauere, sei nicht abzusehen. Dazu versicherte Markus Winklhofer: „Es gefällt uns mehrheitlich nicht, dass sich das Verfahren so in die Länge zieht.“ Auch die Frage nach möglichen Zuschüssen blieb ungeklärt. Am gestrigen Mittwoch fand bei der Regierung von Schwaben eine weitere Besprechung zur Westumfahrung von Affing statt.

Der Sachstandsbericht Nordumfahrung fiel wesentlich kürzer aus. Dazu gab es diesmal nichts Neues zu vermelden. (jeb)

