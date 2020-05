vor 55 Min.

Bei geschlossener Schranke: Autofahrer überquert Bahnübergang - mit Folgen

Ärger droht einem 22-jährigen Augsburger. Der Fahrer eines Kleintransporters überquert den Bahnübergang bei Schwabhausen trotz geschossener Schranke.

Ein 22-jähriger Augsburger war am Montag gegen 12 Uhr mit seinem Sprinter auf der Münchner Straße in Schwabhausen in Richtung Erdweg unterwegs. Am Bahnübergang steuerte er sein Fahrzeug um die geschlossene Schranke und touchierte diese.

Kein Zug unterwegs: 22-Jähriger hat Glück

Ein Zug war zu diesem Zeitpunkt laut Polizei nicht auf An-, oder Abfahrt zur Haltestelle. Die Schranke blieb nach der Kollision noch funktionsfähig, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Angeblich hatte der 22jährige laut Polizei das Rotlicht der Lichtzeichenanlage nicht gesehen.

Der 22-Jährige muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten. (AZ)

