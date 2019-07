vor 20 Min.

Beim Barockpicknick am Sisi-Schloss gibt es keine Diät

Rund 40 Zuhörer kommen in den Schlosspark in Unterwittelsbach. Das Wetter macht gerade noch mit. Das Konzert gibt einen Vorgeschmack auf die Landesausstellung.

Von Gerlinde Drexler

Es war eine Zitterpartie, ob das Barockpicknick am Sonntag stattfinden wird. Aufgrund der unsicheren Wetterlage entschieden sich die Organisatoren erst knapp eine Stunde vor Beginn dafür. Organisatorin Beate Klobe sagte: „Wir konnten uns einfach nicht entscheiden, das schöne Programm abzusagen.“ Rund 40 Zuhörer, teilweise sogar mit Decken, waren auf die Wiese am Sisi-Schloss in Unterwittelsbach (Aichach) gekommen. Das Motto lautete heuer „Essen und Trinken“.

Zuschauer werden mit einem Prosit begrüßt

Einen spritzigen Start gab es mit dem „Kupferberg-Gold-Sekt Galopp“, bei dem sich nicht nur die Interpreten, begleitet von Arnold Fritscher am Klavier, gegenseitig zuprosteten. Auch die Zuschauer wurden mit einem Prosit persönlich begrüßt.

Beschwingt ging es weiter mit „Drei schöne Dinge fein“ – eines der Stücke, die der Kammerchor St. Sebastian unter Leitung von Alois Kammerl sang. Der Chor, der erstmals beim Barockpicknick dabei war, hatte Stücke verschiedener Stilrichtungen ausgewählt. „Es geht immer ums Essen und Trinken“, versicherte Kammerl. Für das Motto habe man sich mit Blick auf die aktuelle Ausstellung im Sisi-Schloss entschieden, erzählte Klobe. Darin geht es um „Kaiserin Elisabeth zwischen Diät und Gaumenfreuden“. Wobei sich die Besucher des Barockpicknicks eher für die Gaumenfreuden entschieden hatten. Sie brachten Kaffee und Kuchen mit, knabberten an Wassermelonen und manche ließen sich sogar ein Glas Wein schmecken.

Schülerin lässt Elfen tanzen

Eher von Wald und Wiese rund um das Sisi-Schloss hatte sich die zwölfjährige Gymnasiastin Miriam Lenz (Violine) bei der Auswahl ihrer Stücke inspirieren lassen. Sie ließ Elfen und Moskitos tanzen. Und auch Leonhard Fritscher (Klavier) tanzte beim Motto aus der Reihe. Er spielte einen brasilianischen Tango.

Launige Lieder hatte Armin Holnaicher (Bariton) ausgewählt. Zu seinen „Fundstücken aus Armins Liederkiste“, zu denen er von Wolfgang Fritscher an der Gitarre begleitet wurde, gehörten unter anderem „Sing, Nachtigall sing“ oder „La mer“. Genau wie alle anderen Interpreten traten sie ohne Bezahlung und aus reinem Enthusiasmus für die Musik auf.

Adelige ließen sich von Künstlern verwöhnen

Warum es beim Barockpicknick nicht unbedingt barocke Musik sein muss, erklärte Beate Klobe: „Das Publikum mag jedes Genre von Musik.“ Auch hatten die Organisatoren beim Barockpicknick vor allem an die Art gedacht, wie Adelige im Barock die Nachmittage verbrachten: Sie ließen sich von Künstlern verwöhnen. Um das möglichst authentisch zu vermitteln, spielten Klobe (Violine), Elmar Perwein (Violine) und Josefine Sedlmayr (Klavier) in barocken Gewändern barocke Musik. Sie hatten sich Vivaldis „La Follia“ ausgesucht. Ohne Instrumente kam das Vokalensemble unter Leitung von Helga Schallmayer-Fritscher aus. Es sang a cappella unter anderem vom „Teddybear Picknick“. „Aus der Kräuterküche“ kamen die Violinenstücke von Rebecca Glück. Sie spielte unter anderem „Schön Rosmarin“ von Fritz Kreißler. Mit Tafelmusik schloss das Blockflötenensemble „Flauti dolci“ (Beate Klobe, Christine Immler, Josefine Sedlmayr) das Barockpicknick ab. Im nächsten Jahr findet die Veranstaltung am Sonntag, 5. Juli, statt. Er wolle sie unbedingt in die Landesausstellung einbinden, sagte Bürgermeister Klaus Habermann.

