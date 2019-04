vor 20 Min.

Beim Blitzmarathon mit 119 statt 80 auf der B300 unterwegs

Die Polizei kontrollierte am Mittwoch beim Blitzermarathon auf der B 300 bei Kühbach mehrere Fahrzeuge. Die meisten waren allerdings gewarnt und hielten sich an die Höchstgeschwindigkeit.

Beim Blitzmarathon halten sich viele Autofahrer an der B300 zwischen Kühbach und Aichach an die Tempobegrenzung. Aber nicht alle.

Von Philipp Schulte

Der Polizist steht am Straßenrand und mahnt mit beiden Händen. Autos und Lastwagen sollen langsamer fahren. Der Beamte hat eine gelbe Polizeiweste an und eine weiß-rote Kelle in der Hand. Er nutzt sie, um den Verkehr auf der Bundesstraße bei Kühbach auf dreißig Stundenkilometer zu drosseln. Brummis, Sprinter, Autos fahren an ihm vorbei und hoffen, dass er sie nicht raus winkt.

Der Beamte weiß genau, wen er sucht. Plötzlich schnellt die Kelle hoch. Der Polizist tritt auf die Fahrbahn, stellt sich einem weißen Opel entgegen, der hinter einem Lastwagen fährt. Leichtsinnig, wagemutig oder beides wäre, wer nun Gas geben und die Anweisungen ignorieren würde. Doch der Fahrer biegt ab, fährt auf den Parkplatz der B 300 zwischen dem Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach und Kühbach. Auf diesem stehen zwei Polizeiautos, nehmen ihn in Empfang.

Beim Blitzmarathon steht die Polizei an der B300 zwischen Aichach und Kühbach

Den Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen, ist Teil des bayernweiten Blitzmarathons, der an diesem Mittwoch stattfindet. 24 Stunden lang blitzt die Polizei inner- und außerorts. Im nördlichen Landkreis sind es etwa ein halbes Duzend Messstellen. Das Innenministerium hat vorher alle auf seiner Homepage veröffentlicht, Radiosender und Zeitungen haben vor den Kontrollen gewarnt.

Blitzermarathon heute auch im Wittelsbacher Land. Polizeikommissar David Christ war auf der B300 bei Kühbach unterwegs. Wie viele Temposünder er aus dem Verkehr gezogen hat, erzählt er im Video. Video: Philipp Schulte

Trotzdem rollt der Opel auf den Parkplatz, der 27-jährige Fahrer macht die Scheibe runter. „Grüß Gott“, sagt ein anderer Polizist. „Sie wurden mit erhöhter Geschwindigkeit gemessen. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte.“ Der Mann war mit 94 Sachen unterwegs, 80 sind erlaubt. Warum er zu schnell war? „Ein Mitarbeiter ist ausgefallen. Mein Chef hat mir Druck gemacht“, sagt er. Der Mann arbeitet für eine Sicherheitsfirma, hat seine Arbeitskleidung an. Er habe schon gewusst, dass heute Blitzmarathon ist und dass die Blitzer irgendwo auf der B300 stehen. „Durch den Druck habe ich es aber wieder vergessen.“ 20 Euro kosten den Schrobenhausener die 14 Stundenkilometer zu viel. „Dafür hätte ich auch mit meiner Frau und Tochter Eis essen gehen können“, bedauert er den Zwischenfall.

Deutlich mehr bezahlen muss ein anderer Verkehrssünder. Ein Mann war gegen neun Uhr mit 119 Stundenkilometern auf der Bundesstraße unterwegs. Ihn erwartet eine Anzeige und ein Punkt in Flensburg. Den Führerschein hätte er erst bei 41 zu viel abgeben müssen. Glück gehabt. Eine Polizistin berichtet, dass der Raser wohl noch zu verschlafen war, um an den Blitzmarathon zu denken.

Die Polizei versteckt den Blitzer in einer Böschung an der B300

Der B 300-Blitzer versteckt sich an diesem Tag in einer Böschung dreieinhalb Kilometer nördlich des Parkplatzes. Die dort stationierten Beamten geben per Funk Farbe, Typ und Kennzeichen des Autos weiter. Den auf dem Parkplatz stationierten Kollegen bleibt genug Zeit, mit der Kelle an den Straßenrand zu treten. Etwa jede halbe Stunde ist ein Verkehrsteilnehmer zu schnell, neun sind es am Mittwochvormittag innerhalb von dreieinhalb Stunden.

„Es läuft zäh, weil dichter Verkehr herrscht“, sagt Pressesprecher David Christ vom Polizeipräsidium Schwaben Nord. Mit „zäh“ meint er die geringe Zahl an Tempoüberschreitungen. Sinnvoll ist die Aktion aus seiner Sicht dennoch. „Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass zu hohe Geschwindigkeit tödlich sein kann“, sagt er. Es ist eine Präventionsmaßnahme. Deshalb wird der Marathon auch angekündigt.“ Eine Statistik über diesen Aktionstag legt die Polizei noch nach

Das Ziel der Polizei für den Landkreis Aichach-Friedberg sind null Verkehrstote in diesem Jahr. Vergangenes Jahr waren es deren vier. Christ ist es wichtig zu betonen, dass nicht nur beim Blitzmarathon Radarkontrollen stattfinden, sondern an jedem Tag.

Themen Folgen