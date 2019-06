15:01 Uhr

Beim Gassi-Gehen kommt der Rettungswagen

Eine 66-jährige Radlerin ist am Dienstag gegen 21 Uhr in Aichach mit ihrem Rad gestürzt und leicht verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Verletzte war auf dem Radweg in der Münchener Straße unterwegs.

Radlerin verliert den Halt beim Gassi-Gehen

Ursache für den Sturz war laut Polizei ihr Hund, den sie an einer Leine neben dem Fahrrad hielt. Offenbar hatte das Tier kurzzeitig angezogen, wodurch die Frau den Halt verlor. (AN)

