vor 40 Min.

Beim Kampf gegen Unkraut: Baum und Holzbalken brennen

Ein 49-Jähriger arbeitet mit einem Unkrautverbrenner. Durch den starken Wind geraten plötzlich ein Baum und ein Schneauffangsystem auf einem Dach in Brand.

In Karlsfeld arbeitete am Dienstag gegen 12.30 Uhr ein 49-Jähriger in der Nußbaumstraße mit einem Unkrautverbrenner. Aufgrund des starken Windes gerieten durch Funkenflug ein Baum und ein Schneeauffangsystem aus Holzbalken auf einem Dach in Brand.

Brand in Karlsfeld: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Die Feuerwehr Karlsfeld konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand, es entstand nur geringer Sachschaden. (AZ)

