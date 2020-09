06:00 Uhr

Beim Musikabend in Aichach liegt Jazz in der Luft

Zum dritten Mal lockt beim Musikabend am Freitagabend Livemusik in die Aichacher Innenstadt. Auch Stadtmaskottchen Aichi ist dabei.

Von Erich Echter

Nicht nur Kunst (bei der Eröffnung der Aichacher Kunstmeile), sondern auch Musik war am Freitagabend in der Aichacher Innenstadt geboten: Der Musikabend am Stadtplatz ist bereits der dritte, der im Zuge der Bayerischen Landesausstellung stattfand. Entspannt und in gemütlicher Atmosphäre lauschten die Aichacher im coronabedingten Abstand der abendlichen Musik.

Jazzklänge bestimmten den dritten Livemusikabend zur Landesausstellung in Aichach: Das Trio WAH spielte am Rathaus beim Maibaum. Bild: Erich Echter

Das Trio WAH mit Bastian Walcher (Klavier), Joachim Holzhauser (Schlagzeug) und Andreas Bauer (Bass) spielte am Rathaus beim Maibaum schöne, alte Swingstandards aus dem Great American Songbook. Das Trio war nicht zum ersten Mal in Aichach. Es war bereits in der Wandelbar zu hören.

Auch der Aichi war bei der Livemusik in der Aichacher Innenstadt unterwegs Bild: Erich Echter

Kiesewetters Ramblin’ Rocketeers – Andreas Unterreiner (Trompete), Jan Kiesewetter (Tenorsaxofon), René Haderer (Kontrabass) und Tilman Herpichböhm (Schlagzeug) – waren vor der Spitalkirche am Oberen Stadtplatz zu hören – eine weitere exzellente Jazzformation.

Maskottchen Aichi ist ein begehrtes Fotomodell

Am Brunnen vor der Sparkasse hat die Stadt wieder ein kleines Kinderprogramm mit Bastelaktion organisiert. Fachgerecht beraten hat die kleinen Bastler Holzfachmann Albert Gottschalk. Seine mitgebrachten Rohlinge waren nicht nur bei den Kindern begehrte Stücke. Da schaute auch das Aichacher Stadtmaskottchen Aichi vorbei. Es war ein begehrtes Fotomodell bei den kleinen Besuchern.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen