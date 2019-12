vor 4 Min.

Beim Nikolaus drängen sich die Kinder

Pfarrei und Gemeinde feiern wieder zusammen auf dem Kühbacher Marktplatz. Neues Spiel für Senioren

Beim 17. gemeinsamen Adventsmarkt von Pfarrei und Marktgemeinde auf dem Kühbacher Marktplatz stimmte erstmals das Nachwuchsorchester unter Leitung von Leonora Rast auf die adventliche Zeit ein. Das Wetter war trocken und nicht allzu kalt. Für die Besucher gab es kulinarische Köstlichkeiten. Vorher war in der Kirche St. Magnus ein Familiengottesdienst zum ersten Advent.

Unter dem mit Lichtern geschmückten Christbaum eröffneten Pfarrer Paul Mahl und Bürgermeister Johann Lotterschmid den Adventsmarkt. Sie bedankten sich bei allen Verantwortlichen und Helfern, die zum Gelingen des Marktes beigetragen hatten und wünschten den Besuchern schöne Stunden.

Anfangs war noch wenig los auf dem Adventsmarkt. Das änderte sich aber schlagartig, als pünktlich um 18 Uhr Bischof Nikolaus (Engelbert Thumm) mit seinem Engelsgefolge und dem Krampus (Peter Karl) einmarschierten. Da war kein Durchkommen mehr. Dicht gedrängt lauschten die Kinder mit ihren Eltern und Großeltern den Worten des Heiligen. Die Engel verteilten Süßigkeiten.

An den Ständen gab es Unterschiedliches zu kaufen. Der Frauenbund hatte Tür- und Adventskränze, Plätzchen, Stollen, Torten und Kaffee im Angebot. Weihnachtliche Basteleien, selbst gemachte Liköre und Marmelade bot der Kindergarten. Am Stand der Pfarrei wurden Rahmfleckerl und Schom im Steinofen gebacken und das Kühbacher Kochbuch des Frauenbundes konnte gekauft werden. Beliebt bei den kleinen Besuchern war die frisch gemachte Zuckerwatte der Pfarrei. Jagertee und Glühwein verkaufte die Kirchenverwaltung. Aufgekocht hat auch wieder die Feuerwehr. An ihren Ständen gab es Gulaschsuppe, Krautspätzle, Bratwurstsemmeln und Glühwein.

Neues für einen guten Zweck gab es am Pfarreistand. Franz Czech, Leiter des Kühbacher Seniorenkreises, stellte das von ihm entwickelte Spiel für Senioren „Senioren ärgern sich nicht“ mit großem Würfel und fünf Zentimeter großen Kirchtürmen der Pfarreiengemeinschaft vor. Es war rechtzeitig zum Adventsmarkt fertig geworden und konnte erworben werden. Bei diesem Spiel bekommt jeder Spieler nur drei Kirchtürme und weniger Felder sind gegeben, dadurch verkürzt sich die Spielzeit. Das seniorengerechte Spiel kann weiterhin in der Kühbacher Marktapotheke und im Pfarrbüro erworben werden. Der Reinerlös wird gespendet. (mz-)