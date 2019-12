vor 28 Min.

Beim Radverkehr gibt’s viel zu tun

Baustellen gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg bei der Infrastruktur, aber auch bei Abstellmöglichkeiten

Das Radverkehrskonzept für den Alltagsradverkehr im Wittelsbacher Land ist nach 15 Monaten intensiver Arbeit erstellt – und es gibt viel zu tun. Das Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen (SVK) hat dem Landkreis den Endbericht vorgelegt und eine umfangreiche Maßnahmenliste erarbeitet, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Daraus ist ersichtlich, dass es nicht nur in der Infrastruktur viele Baustellen gibt, auch die Fahrradabstellanlagen an öffentlichen Stellen im Landkreis sind ausbaufähig. Die Mitarbeiter des SVK sind das geplante Kreisradverkehrsnetz auf einer Länge von 504 Kilometern abgefahren und haben dieses nach vorbestimmten Kriterien erfasst. Dabei wurde ersichtlich, dass rund 55 Prozent ungesicherte oder unbefahrbare Strecken sind.

Als „ungesicherten Abschnitt“ versteht man eine Strecke, auf der die zulässige Höchstgeschwindigkeit 40 Stundenkilometer oder mehr beträgt, auf der zeitlich beschränkt 30 Stundenkilometer gelten, auf der Gehwege für Radler freigegeben sind oder Strecken, für die die Sicherung nur in eine Fahrtrichtung vorliegt. Auch Abschnitte, an denen es bisher noch keine Wege für Radler (und Fußgänger) gibt, gehören dazu.

Etwa ein Drittel der Wege sind bereits vorhanden und verlaufen überwiegend im Zweirichtungsbetrieb entlang außerörtlicher Verkehrsstraßen, viele davon als kombinierte Geh- und Radwege. Allerdings erfüllen nicht alle die Anforderungen an die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) und müssen daher ausgebaut werden.

Der Landkreis hat sich beim Aus- und Neubau von Radwegen eigene Qualitätskriterien gesetzt, die auf eine zukunftsfähige Radinfrastruktur setzen. So sollen wenn möglich nicht nur die Regelmaße der ERA gelten, sondern die Radwege außerorts im Zweirichtungsbetrieb als kombinierter Rad- und Gehweg statt 2,50 Meter mindestens 3,10 Meter breit sein. Lastenräder, Fahrradanhänger, Kinderwagen oder Rollstühle beziehungsweise Handbikes sind oft breiter – etwa 1,20 Meter – und benötigen somit auch mehr Verkehrsfläche. Damit soll ein sicheres Überholen auch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten möglich sein.

Im ersten Schritt sollen nun die 274 punktuellen Mängel beseitigt werden. Diese sind überwiegend Sicherheits-, Beschilderungs- oder Markierungsmängel, zum Beispiel fehlende Querungshilfen, unklare oder fehlende Verkehrszeichen oder auch fehlende Markierungen auf der Fahrbahn. Zudem müssen die mangelhaften Stellen im bestehenden Radwegenetz, die nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen, angepasst werden.

Die Maßnahmen sind in kurzfristig (etwa ab 2021 bis 2024), mittelfristig (circa 2023 bis 2028/29) und langfristig (bis etwa 2035) eingeteilt. Weitere Informationen sowie den Endbericht mit Maßnahmenlisten und Plänen finden Interessierte auf der Internetseite des Landratsamtes unter https://lra-aic-fdb.de/hier-leben/von-a-nach-b/radverkehrskonzept. (AN)

Ansprechpartnerin für das Radverkehrskonzept ist Diplom-Geografin Ulrike Schmid, Telefon 08251/ 92-4419, E-Mail: radverkehr@lra-aic-fdb.de.

