12:00 Uhr

Beim Sozialwohnhaus in Sielenbach gibt es Verzögerungen

Am Breitenwiesweg in Sielenbach entsteht ein Sozialwohnhaus. Der Gemeinderat beschloss, dass die Farbe dem Rathaus angeglichen werden soll.

Plus Am Breitenwiesweg in Sielenbach wird derzeit ein Sozialwohnhaus gebaut. Doch nun stockt das Projekt. Sehr zum Ärger des Bürgermeisters.

Von Alice Lauria

Der Bau des neuen Sozialwohnhauses am Breitenwiesweg in Sielenbach schreitet zügig voran. Bislang. Doch auf die Ausschreibung von Erd-, Beton- und Pflasterarbeiten der Außenanlage gab keine der elf angeschriebenen Firmen ein Angebot ab.

Sielenbachs Bürgermeister ist angesichts ausbleibender Angebote enttäuscht

Bürgermeister Heinz Geiling tat seinen Unmut deutlich kund und sagte, wie „enttäuschend“ er das finde. Mit Sielenbachs ehemaligem Bürgermeister Martin Echter, der mit der Planung des Sozialwohnhauses betraut ist, wird nun eine zweite Ausschreibungsrunde erwogen.

Auf die Farbgebung einigte sich das Gremium rasch. Die Fassade wird optisch dem Rathaus angeglichen – auch um einen Wiedererkennungswert der gemeindlichen Gebäude zu erreichen. Somit wird das Gebäude in einem sandigbeigen Ton gestrichen, mit weißen Absetzungen um die Fenster.

Lesen Sie auch:



Themen folgen