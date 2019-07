00:32 Uhr

Beirat plant Bürgerversammlung für Senioren

Mitglieder des Aichacher Seniorenbeirates besichtigten das Betreute Wohnen in der Mozartstraße, hier mit der Hausleiterin Beate Seewald (Zweite von rechts) und Sebastian Hartmann, Geschäftsführer der Caritas-Sozialstation (Sechster von rechts) vor dem Betreuten Wohnen in der Mozartstraße.

Vor der Wahl 2020 sollen Aichacher Kommunalpolitiker die Fragen der Senioren bei einer eigenen Veranstaltung beantworten. Warum dem Seniorenbeirat die Anlage für Betreutes Wohnen in der Mozartstraße gefällt

Ein Ortstermin stand für die Mitglieder des Aichacher Seniorenbeirates jetzt auf der Tagesordnung. Sie bekamen Gelegenheit, das Betreute Wohnen in der Aichacher Mozartstraße zu besichtigen. Begrüßt wurden die Gäste von Hausleiterin Beate Seewald, die 15 Stunden in der Woche für die Anliegen der Bewohner der äußerlich sehr ansprechenden Anlage zur Verfügung steht. Auch der Geschäftsführer der Caritas-Sozialstation, Sebastian Hartmann, war dabei.

Wie Hartmann ausführte, hat eine Bauträgergesellschaft das Gebäude erstellt. Die insgesamt 26 Wohnungen konnten als Eigentum erworben und entweder selbst bezogen oder an interessierte ältere Menschen weitervermietet werden.

Beate Seewald steht in ihrem Büro im Haus von Montag bis Donnerstag als Anlaufstelle für Alltagsprobleme zur Verfügung. Sie ist behilflich beim Schriftverkehr, organisiert gemeinsame Veranstaltungen, für die ein Gemeinschaftsraum zur Verfügung steht, und organisiert bei Interesse Referenten, wie zum Beispiel für einen Yogakurs oder Ähnliches. Träger der Betreuung vor Ort ist die Caritas.

Die Bewohner zahlen eine monatliche Betreuungspauschale, mit der die angebotenen Dienste bezahlt werden. Zudem ist jeder Bewohner an ein Notrufsystem angeschlossen. Wenn weitere pflegerische Dienste benötigt werden, kann ein Pflegedienst einer Sozialstation gebucht werden. Die dabei entstehenden Kosten sind nicht in der Pauschale enthalten. Die Bewohner sind frei in der Wahl einer Sozialstation und nicht an die Caritas gebunden.

Wie Beate Seewald berichtete, sind momentan alle Bewohner recht rüstig und besitzen zum Teil auch ein eigenes Auto. Dafür sind am Haus überdachte Stellplätze vorgesehen. Für Fahrräder gibt es ebenfalls einen Stellplatz. Eine Bewohnerin stellte ihre Wohnung zur Besichtigung zur Verfügung, sodass die Seniorenbeiräte einen Eindruck von den hellen, großzügigen Räumen und dem seniorengerechten Badezimmer erhielten. In der Anlage, die aus zwei Häusern besteht, stehen Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen zur Verfügung. Alle verfügen über einen Balkon.

Die Besucher waren recht angetan von der seniorengerechten Wohnform und vertraten die Ansicht, dass in Aichach in Zukunft mehrere solcher gemeinsamen Wohnmöglichkeiten geschaffen werden sollten. Allerdings wäre dies auch im sozialen Wohnungsbausegment wünschenswert.

Bei der sich anschließenden Sitzung des Seniorenbeirates berichtete Vorsitzender Horst Thoma von der Landesvertreterversammlung in Regensburg und vom Bezirksvertretertreffen in Memmingen. Dabei kamen zum wiederholten Mal Themen wie Vereinsamung im Alter, eklatanter Mangel an Kurzzeitpflegeplätzen und zunehmende Abzocke durch Trickbetrüger zur Sprache. Außerdem blickten die Räte mit Sorge auf die ständig steigenden Heimkosten.

Der Seniorenbeirat plant noch in diesem Jahr eine Zusammenkunft aller in der Seniorenbetreuung tätigen Vereine und Verbände, um ein Bild von dem Angebot in Aichach zu bekommen. Auch die Öffentlichkeitsarbeit des Gremiums wird ein Thema sein. Angedacht ist ein eigener Flyer für Veranstaltungen für Senioren, auf die dann auch in der Tagespresse hingewiesen werden könnte. Für das Wahljahr 2020 will der Seniorenbeirat eine Bürgerversammlung für Senioren organisieren, bei der die Senioren an die zur Wahl stehenden Kommunalpolitiker ihre Fragen richten können. (brw)

