Beliebter Biergarten in Aichach bleibt in diesem Sommer zu

Das frühere Atelier und Kyklos in Aichach wird derzeit renoviert.

Plus Das ehemalige Kyklos in der Aichacher Innenstadt wird umgebaut. Dass der Eigentümer dabei keine Eile hat, liegt auch an Corona. Wann geöffnet werden soll.

Von Evelin Grauer

Das schöne Wetter lockt auch die Menschen im Wittelsbacher Land wieder in die Biergärten. Viele Aichacher hatten sicherlich darauf gehofft, dass der herrlich eingewachsene Biergarten der ehemaligen Gaststätte Kyklos an der Neubaur-Kreuzung diesen Sommer wieder geöffnet würde, aber daraus wird nichts. Schuld daran sind unter anderem die Corona-Krise und ein Stau bei Förderanträgen.

Die Gaststätte, die zuletzt unter dem Namen „Atelier“ betrieben wurde, ist seit Februar 2019 geschlossen. Das Haus an der Schrobenhausener Straße gehört der Brauerei Storchenbräu in Pfaffenhausen im Unterallgäu. Wie Firmenchef Hans Roth jun. auf Anfrage unserer Redaktion berichtet, wird die Gaststätte frühestens im Frühjahr 2021 wieder öffnen. „Dieses Jahr ist für die Gastronomie ohnehin schon gelaufen“, betont er mit Blick auf die Einbußen der Gastwirte infolge der Corona-Pandemie.

Corona: Schlechter Zeitpunkt für neues Lokal in Aichach

Die Corona-Krise ist ein Grund, warum das Gasthaus in diesem Jahr weiter geschlossen bleibt. „Jetzt ein neues Lokal aufzumachen, wäre ein denkbar schlechter Zeitpunkt“, erklärt Roth. Deshalb habe er bei den Renovierungsarbeiten im Haus, die weiterhin im Gange sind, auch keinerlei Druck gemacht. Zumal der Firmenchef dafür auch noch auf einen zugesagten Förderbescheid der Regierung wartet.

Die Brauerei hatte für das Projekt nämlich das Glück, in das sogenannte Gaststättenmodernisierungsprogramm des Freistaats zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur aufgenommen zu werden. Roth hofft auf eine Förderung von 40 Prozent der Umbaukosten. Da die Behörden zuletzt insbesondere mit den Soforthilfeanträgen der Betriebe ausgelastet gewesen sind, muss Roth nach eigenen Angaben noch auf seinen Bescheid warten.

Ein bayerisches Wirtshaus für Aichach

Der Plan, aus der gut gelegenen Gaststätte mit Biergarten in der Aichacher Innenstadt ein bayerisches Wirtshaus zu machen, steht weiterhin. Uriger, traditioneller und bayerischer soll das Ambiente werden. Laut Roth haben sich auch schon einige Interessenten für das Lokal gemeldet. Es soll aber erst verpachtet werden, wenn der Umbau fertig ist.

Hochstimmung herrschte vor einigen Jahren beim Konzert im Kyklos-Biergarten beim Auftritt der Band Instant Vibes. Bild: Manfred Zeiselmair (Archiv)

Die Fenster wurden bereits erneuert, im Innenbereich wird derzeit geprüft, ob die Küche verlegt werden und so ein größerer zusammenhängender Gastraum für etwas mehr Gäste geschaffen werden kann. Dazu muss auch die Statik berechnet werden. Der Biergarten soll so erhalten bleiben, wie er ist und geschätzt wird.

Der Fotograf und Gastwirt Holger Weiß hatte sein Atelier, wie das Lokal ab 2016 hieß, knapp drei Jahre später aufgegeben. Zuvor war die Gaststätte unter dem Namen Kyklos bekannt. Benjamin Ruisinger hatte es seit Mai 2010 sechs Jahre unter diesem Namen geführt. Er hatte es von Tom Ulrich übernommen, der hier zuvor 13 Jahre lang eine Livemusik-Kneipe etabliert hatte. Musik gespielt oder aufgelegt wurde im Kyklos schon seit 1981. (mit kabe)

