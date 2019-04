00:32 Uhr

Benefizkonzert der Bundeswehr in Schorn

Erlös des Abends im Stadl für VdK

Das Musikkorps der Bundeswehr gibt am Donnerstag, 13. Juni, ein Benefizkonzert zugunsten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Schorner Stadl. Beginn ist um 19.30 Uhr. Konzertveranstalter ist die Marktgemeinde Pöttmes. Der Erlös aus dem Kartenverkauf geht an den VdK. Der aus heimischen Rundhölzern erbaute Feldstadel in dem Pöttmeser Ortsteil wurde dank seiner besonderen Akustik in den vergangenen Jahren bereits mehrfach für Konzertveranstaltungen genutzt. Karten sind im Bürgerbüro der Marktgemeinde Pöttmes und bei der Bezirksgeschäftsstelle des Volksbundes in Augsburg, Telefon 0821/518088, erhältlich. (AN)

Themen Folgen