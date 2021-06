Autofahrer in Bergkirchen übersieht beim Abbiegen Rollerfahrer

An einer Kreuzung in Bergkirchen kommt es zu einem Unfall. Ein 83-Jähriger übersieht beim Abbiegen einen 70-Jährigen auf einem Kleinkraftrad. Dieser wird verletzt.

Zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und dem Fahrer eines Kleinkraftrades ist es in Bergkirchen (Landkreis Dachau) gekommen. Ein 83-Jähriger war am Donnerstag gegen 15.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Kanalstraße in Richtung Brucker Straße unterwegs. An einer Kreuzung wollte er links in Brucker Straße einbiegen. Laut Polizeiangaben übersah er dabei einen 70-Jährigen auf einem Kleinkraftrad, der auf der Brucker Straße fuhr und Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß.

Sachschaden im vierstelligen Bereich bei Unfall in Bergkirchen

Der 70-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte bis mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. (kneit)

