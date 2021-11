Radlader gerät in einer Reithalle in Eschenried in Brand

Bevor ein Großaufgebot an Feuerwehren anrückt, kann der Besitzer den Radlader-Brand löschen. Allerdings erleidet er eine Rauchvergiftung.

Am Donnerstagvormittag ist in einer Reithalle in Eschenried (Bergkirchen) ein Radlader in Brand geraten. Das teil die Polizei Dachau mit.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr. Dem Besitzer gelang es, das Feuer selbst mit einem Wasserschlauch zu löschen, bevor ein Großaufgebot von Rettungskräften eintraf. Bei den Löscharbeiten erlitt der Mann jedoch eine Rauchvergiftung. Er musste ins Krankenhaus gebracht nach München-Pasing gebracht werden.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt am Radlader aus

Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei Dachau von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (jca)